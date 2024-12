Chico Bento retorna às telonas em 2024 e sequência já está em produção

A Mauricio de Sousa Produções continua a expandir seu universo cinematográfico com novos projetos baseados em personagens icônicos dos gibis brasileiros. “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, o filme live-action que adapta as histórias do simpático caipira, estreia em 9 de janeiro nos cinemas brasileiros. A produção já chama atenção, especialmente após a revelação de que uma sequência está em desenvolvimento.

Durante o painel na Comic Con Experience (CCXP), Marcos Saraiva, diretor-executivo do estúdio e neto de Mauricio de Sousa, anunciou que “Chico Bento 2” está em produção. Embora detalhes sobre o título ou enredo não tenham sido divulgados, a expectativa é grande entre os fãs. O primeiro filme é dirigido por Fernando Fraiha e Marcos Saraiva, com Isaac Amendoim no papel principal.

Paralelamente, outra novidade significativa foi anunciada: a animação do dinossauro Horácio. Sob a direção de Carlos Saldanha, conhecido por trabalhos como “Rio”, o filme promete trazer uma nova perspectiva ao personagem querido dos quadrinhos. Saldanha, através de um vídeo exibido na CCXP, compartilhou que o roteiro já está em desenvolvimento, mas ainda não há uma data definida para a estreia.

Essas novas produções da Mauricio de Sousa Produções representam um passo importante na ampliação do alcance dos personagens clássicos da Turma da Mônica para novos formatos e públicos. As expectativas são altas, dado o histórico de sucesso das adaptações anteriores e a qualidade das equipes envolvidas. Com Chico Bento e Horácio nas telonas, os fãs têm motivos de sobra para aguardar ansiosamente essas estreias.

Ao manter vivo o legado cultural brasileiro através do cinema, a Mauricio de Sousa Produções reafirma seu compromisso com a inovação e a continuidade das histórias que marcaram gerações.