Chevrolet Spin linha 2025: Ajustes na aparência e na tecnologia

O Chevrolet Spin 2025 chega às concessionárias no final deste mês com mudanças no design e com novos equipamentos de segurança e tecnologia. O novo Spin tem as versões LT MT6, com preço de R$ 119.990, a LT AT6, a R$ 126.990, a LTZ AT6, a R$ 137.990, e a topo de linha Premier AT6, a R$ 144.990. Lançado em 2012 como um monovolume-minivan para substituir de uma só vez a Meriva e a Zafira, o atualmente reposicionado como crossover Spin sempre buscou ser reconhecido pela versatilidade, robustez, pelo espaço interno e pela boa relação custo-benefício, servindo como uma opção para as famílias, o público PcD e os motoristas de taxi e de aplicativos.

Na linha 2025, o carro está ligeiramente mais alto, com o capô mais elevado e os faróis e as lanternas passando a ser em full-leds, com novos desenhos. Sob o para-choque frontal, há uma espécie de deflator nas duas extremidades. O desenho das rodas faz referência ao universo aventureiro em todas as versões. O Spin 2025 estreia com duas opções de transmissão – manual ou automática –, as duas com 6 marchas. No primeiro bimestre deste ano, o Spin teve somente 1.856 unidades vendidas no mercado brasileiro, ocupando a trigésima quinta colocação entre os carros de passeio.

O crossover continua sendo equipado com o veteraníssimo motor 1.8 bicombustível aspirado de apenas 111 cavalos de potência e 17,7 kgfm de torque. Apesar disso, a engenharia da General Motors afirma que o carro está mais “esperto” nas acelerações e manobras de ultrapassagens e até 11% mais econômico, com adoção de um novo modelo de gerenciamento eletrônico com o dobro da capacidade de processamento – o mesmo utilizado no SUV compacto Tracker. Nas configurações automáticas, a aceleração de zero a 100 km/h é feita em 11 segundos com etanol e em 11,8 segundos com gasolina. De acordo com o Inmetro, o consumo de combustível é de 10,5 km/l (gasolina) e de 7,4 km/l (etanol) na cidade e de 13,4 km/l (gasolina) e de 9,3 km/l (etanol) na estrada, considerado razoável para um veículo de 5,42 metros de comprimento, 1,2 tonelada e mais de 500 quilos de capacidade de carga. Esses números estão associados ao uso com o câmbio automático. O sistema de suspensão e a direção elétrica tiveram ajustes, a altura em relação ao solo aumentou, os amortecedores foram recalibrados para privilegiar a estabilidade e ter uma melhor capacidade para absorver as imperfeições do chão e as respostas do volante ficaram mais diretas. Também houve um leve aumento das bitolas (distância entre o centro do carro e as extremidades dos pneus).

No pacote segurança, o crossover tem seis airbags de série com extensão das bolsas infláveis até a terceira fileira de bancos e sistemas como alertas de colisão frontal com detector de pedestres e de ponto cego, frenagem automática de emergência, assistência de frenagem de urgência, carregador de celular por indução e serviço de resposta automática em caso de acidente mais grave disponibilizado pelo OnStar. O Spin mantém as configurações para cinco ou sete lugares, com o recurso de trilhos corrediços para a segunda fileira de bancos permitindo uma melhor distribuição do espaço entre os passageiros e a acomodação de bagagens de grande volume. Na versão de cinco lugares, o Spin dispõe do maior porta-malas entre os carros de passeio de produção nacional, com até 756 litros, volume similar ao de algumas picapes.

O modelo ganhou ar-condicionado digital e saída dedicada para a segunda fileira de assentos com fluxo de ar individualizado, enquanto o novo volante conta com base reta facilita a entrada e a saída do motorista do carro. Foram incluídos novos nichos, como um apoio para smartphones próximo da maçaneta da porta e um segundo porta-luvas emborrachado. A partida do motor pode ser feita por botão, há Wi-Fi nativo, entradas USB dos tipos A e C e espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O Spin 2025 é o primeiro Chevrolet nacional a receber o Virtual Cockpit System, caracterizado pelo painel de instrumentos totalmente digital de 8 polegadas integrado à nova geração do MyLink, com tela de 11 polegadas configurável e Bluetooth. O motorista pode escolher entre seis tipos de layouts, desde um visual mais minimalista até um mais completo, exibindo informações como a tensão da bateria ou a vida útil do óleo. Na configuração para sete lugares, a terceira fileira de bancos é fixada à carroceria, podendo ser rebatida quando não estiver sendo utilizada. Além de oferecer mais espaço para as penas do pessoal da última fileira, o Spin 2025 leva vantagem sobre os concorrentes por oferecer uma maior área envidraçada.

Todas as versões do Spin 2025 contam com pacote de dados de 20 GB nos seis meses de gratuidade do OnStar. Elas saem de fábrica equipadas com o tag “Sem Parar”, dando direito a seis meses de mensalidades de graça, para ser usado em pedágios, estacionamentos e postos de combustíveis. Quanto aos acessórios, são mais de 60 itens, como o Chevy Link, que dá acesso a projetar sites, aplicativos e serviços de streaming na tela da multimídia, incluindo Google, Instagram, YouTube, Netflix e Uber Drive. O aparelho é compatível com outros modelos e segue todos os protocolos de segurança veicular. Outro acessório é a estreia da fita luminosa em leds para a cabine, com sete opções de cores.