Chevrolet Golden Run leva corredores à fábrica da GM em São Caetano

No próximo dia 25 de agosto, a fábrica da GM em São Caetano do Sul receberá a Chevrolet Golden Run, uma corrida de rua que passará por dentro da linha de produção.

“A corrida de rua ganha novos adeptos a cada ano. É um esporte acessível, democrático e que reúne milhares de pessoas em percursos por ruas e avenidas das principais cidades do país. Desta vez, os adeptos ao esporte terão a oportunidade de conhecer uma das linhas de produção mais modernas da América do Sul”, explica Michel Malka, diretor-executivo de Manufatura GM América do Sul.

Com percursos de Caminhada de 3km e de Corrida com 5Km e 10Km, a prova terá largada e chegada em frente ao tradicional Portão 1, na Av. Goiás.

As inscrições estão abertas até o dia 20 de agosto e dão direito à participação na prova, além de camiseta, sacochila e medalha personalizadas da competição.

Clique aqui e faça sua inscrição.