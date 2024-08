Chevrolet Blazer EV RS – Força na eletrificação

Frequentemente, as montadoras lançam veículos com nomes já usados, causando alguma confusão. O Blazer que acaba de ser apresentado no Brasil nada tem a ver com o utilitário esportivo homônimo derivado da picape média S10 que foi lançado em 1995 – e que a partir de 2012 passou a ser comercializado como Trailblazer. O atual Blazer EV é o primeiro grande lançamento da General Motors no mercado brasileiro no segmento de 100% elétrico, e isso também diz respeito ao hatch Bolt EV, um projeto já defasado e que se despede com a chegada do novo SUV. A pré-venda do Blazer EV na versão única RS, produzido no México, está planejada para se iniciar este mês, quando será divulgado o preço para o Brasil. O carro fará parte ainda do programa de blindagem recomendada pela Chevrolet com nível máximo de proteção balística permitido para uso civil (III-A), mantendo a garantia original do veículo quando contratada na rede de concessionárias. O modelo é o quarto dos seis lançamentos anunciados pela Chevrolet para este ano. A marca norte-americana trabalha em uma renovação integral de seu portfólio, com a promessa do desenvolvimento de tecnologias e produtos inéditos no Brasil.

De acordo com a General Motors, o Blazer EV foi projetado desde o início para ser um veículo zero emissões, utilizando a tecnologia Ultium, plataforma de baterias modular e flexível exclusiva para elétricos. Ela oferece a possibilidade de equipar vários tipos de carros e a modularidade para atender aos principais mercados onde a empresa atua. No formato de placas verticais, as células ajudam a aproveitar o máximo de espaço em cada módulo, que podem ser enfileirados na horizontal para carros mais baixos (automóveis e crossovers) ou na vertical para os mais altos (picapes e grandes utilitários) no assoalho da plataforma, trazendo vantagens também na distribuição mais uniforme de peso entre os eixos. As baterias têm maior capacidade de armazenamento de energia, mais autonomia, velocidade de recarga e durabilidade. A configuração de baterias do SUV é composta por 12 módulos com capacidade total de 102 kWh para uma autonomia de 481 quilômetros, conforme medição do Inmetro. A velocidade de recarga é de até 22 kW (AC) e 190 kW (DC), sendo possível repor até 80% da energia em cerca 40 minutos. O Blazer EV é equipado com motor instalado na traseira, com 255 kW (347 cavalos) de potência e 44,8 kgfm de torque instantâneo, como em todo o veículo elétrico. O SUV médio acelera de zero a 100 km/h em 5,8 segundos e pode chegar a 190 km/h.

Com 4,88 metros de comprimento, 1,98 metro de largura, 1,65 metro de altura (com o rack), generosos 3,09 metros de distância de entre-eixos e 2.495 quilos de peso, o Blazer EV conta com acabamento esportivo tanto por dentro quanto por fora, linhas atléticas e rodas de 21 polegadas com apliques. Segundo a marca norte-americana, o interior do SUV elétrico passa aos ocupantes a sensação de um veículo futurista, com cockpit virtual com a conectividade Google built-in, ignição automática (sem chave ou botão), ajuste de resposta do volante e pedais e recursos comandados por voz. Entre os vários sistemas de assistência estão os alertas de ponto cego para bicicletas e o de acidente em cruzamentos.

Existem três modos pré-definidos de condução, “Normal”, “Esportivo” e “Neve”, que mudam o comportamento dinâmico do carro. Há ainda um modo customizável para a sensibilidade de resposta do volante e dos pedais de freio e acelerador ao estilo de simuladores de vídeo game. O sistema “one pedal”, que otimiza a regeneração de energia, tem níveis de calibração. No estágio de recuperação intensa, é possível dirigir o carro acionando apenas o pedal do acelerador, pois a diminuição da velocidade e a regeneração de energia são controladas pelo sistema do “one pedal”. Essa é uma configuração indicada para ser usada no trânsito urbano. O motorista também tem o auxílio do controle de cruzeiro adaptativo, que segue a velocidade do fluxo na estrada, e o alerta de colisão com sistema de frenagem autônoma frontal e traseira. A atmosfera tecnológica da cabine ganha uma pitada extra de requinte com as luzes ambiente que decoram as saídas de ar do painel, alusivas às do Camaro. No Blazer EV, são 26 opções de cores.

A conectividade do novo elétrico é considerada como o mais alto nível de interatividade ao alcance da General Motors atualmente. Trata-se do Google Built-in, que permite ao usuário acessar uma diversidade de apps e funcionalidades sem precisar de um smartphone para a projeção. “O fato de carros mais modernos contarem com internet própria transforma em tendência sistemas que ofereçam uma experiência de conectividade mais completa e personalizada para o consumidor”, explica Plinio Cabral, diretor de Engenharia Elétrica da General Motors América do Sul. O Google Built-in agrega o Google Assistant, o Google Maps e o Google Play. O sistema conecta-se automaticamente ao perfil digital do usuário para baixar da nuvem desde os apps preferidos, relação de destinos até a agenda pessoal, com a possibilidade de comandar itens como o ar-condicionado dual zone, o sistema de áudio do carro por comando de voz e interagir com a tecnologia com base em inteligência artificial para consultas como a previsão do tempo.

Por meio do sistema, o motorista pode se conectar com residências inteligentes. Instantes antes de entrar em casa, o usuário pode pedir para desativar o sistema de alarme da residência, abrir o portão da garagem ou criar rotinas a partir do GPS do veículo. O Google built-in é compatível com vários aplicativos e serviços, além dos tradicionais streamings de música, mapas online e plataforma de mensagens. Com ele, é possível ainda definir diferentes perfis, um para cada motorista, selecionáveis na tela do multimídia e protegidos por senha. O Blazer EV soma de série os recursos do OnStar e do myChevrolet app próprios para EVs.

O painel interno do Blazer EV é todo digital e configurável, composto por duas telas, de 11 e 17,7 polegadas. A maior pertence ao multimídia, que conta com o sistema Google built-in nativo, unindo seus aplicativos ao OnStar, ao Wi-Fi e ao myChevrolet app. O SUV oferece itens de série de luxo, incluindo pré-condicionamento da bateria para carga rápida, pré-climatização do ar-condicionado e dos bancos e assinatura de led animada que interage com o usuário para informar diferentes status de operação, como a aproximação do motorista, teto solar panorâmico, volante com aquecimento, retrovisor central com câmera, abertura elétrica da tampa do porta-malas e do bocal de recarga, Head-Up Display, câmera de 360 graus, direção elétrica progressiva e sistema de som Bose.