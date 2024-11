Chesller Moreira leva o ABCD para a Fashion House

A partir desta segunda-feira (4), a região do ABCD e da Grande São Paulo terá um motivo a mais para acompanhar a 4ª temporada do reality show Fashion House, da Fashion TV: o estilista e professor de moda Chesller Moreira, de Diadema, que estará entre os 15 participantes a enfrentar os desafios diários do programa, em uma dinâmica real de editorial de moda.

Chesller, que dá aulas em programas sociais de Diadema e São Paulo, é destaque atualmente na exposição 60 Anos da Moda Brasileira, onde homenageou grandes estilistas do país. A exposição segue em cartaz no Museu A Casa do Objeto Brasileiro até o dia 10/11.

“Fazer parte do Fashion House vai ser maravilhoso! Uma experiência incrível para mostrar meu trabalho em moda sustentável, aprender com os melhores mentores e divulgar meu país Diadema,” celebrou o estilista, ao ser anunciado como um dos competidores.

“Chesller é ousadia, criatividade e pura arte,” apresentou a produção do reality no Instagram. “Além de ser professor e trabalhar com produção de moda, ele também brilha como Drag Queen, levando performance e estilo a outro nível! Estamos prontos para ver esse show de autenticidade e talento brilhar na quarta temporada!”

As gravações acontecem de 4 a 8 de novembro e poderão ser acompanhadas pelas redes sociais do programa.

Em dezembro, os episódios estrearão na Fashion TV (canal 551 da Claro, 84 da Sky, 548 da Vivo, 603 da Vivo Fibra e 150 da Oi TV) e ficarão disponíveis na Prime Video.

Sobre Chesller Moreira

Figura multifacetada no mundo da moda e das artes, Chesller embarcou em uma jornada de autodescoberta que o levou a explorar várias formas de expressão artística. Sua paixão o levou a estudar design de moda e artes visuais, destacando-se como estilista e criador de tendências. Ele, que já deu aulas de Moda em oficinas da Secretaria de Cultura e na Fundação Florestan Fernandes, hoje ensina no Ponto da Moda, em Diadema.

Além disso, encontrou uma paixão pela arte da drag queen, criando a icônica Lohren Beauty, figura pública na comunidade LGBT+ no Brasil. Paralelamente à sua carreira na moda e como drag queen, dedicou-se ao ensino de moda e artes, inspirando uma nova geração de talentos a explorar novas fronteiras e desafiar convenções.

Sobre o programa

Fashion House, o maior reality show de moda do Brasil, volta em 2024 com um formato renovado e uma proposta inédita: unir a criatividade nacional à valorização do comércio local. Nesta temporada, 15 participantes foram selecionados, representando diversas regiões do Brasil, e ficarão confinados por cinco dias em uma casa, sem contato externo, enfrentando desafios diários em diferentes equipes, refletindo a verdadeira dinâmica de um editorial de moda.

Os participantes são fotógrafos, produtores de moda, produtores de vídeo, beauty artists e modelos, que disputarão em grupos a criação de editoriais de moda. O programa é um grande workshop de moda, onde os participantes são capacitados e convidados a pôr em prática sua expertise.

São 15 participantes e 1 só objetivo: formar a EQUIPE FASHION HOUSE. Os vencedores serão decididos pela banca de tutores e jurados, conforme atividades realizadas durante os 5 dias de programa, mas o show terá forte presença no digital, com cobertura em tempo real pelo Instagram – o que permitirá ao público acompanhar os bastidores ao vivo. E, ao final de cada dia, os episódios estarão disponíveis no YouTube.