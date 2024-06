Chelsea estuda proposta para tirar ex-Corinthians do Nottingham Forest

O Chelsea está interessado na contratação do zagueiro Murillo, ex-Corinthians e um dos destaques do Nottingham Forest, da Inglaterra.

Para negociar o brasileiro, o Forest pede cerca de 60 milhões de euros (R$ 352 milhões). Em contatos iniciais, os Blues sinalizaram que não devem chegar na pedida e, por isso, estudam oferecer dois atletas e mais uma quantia em dinheiro para compor o negócio, segundo apurou o UOL.

Murillo está em alta na Inglaterra e pode ser negociado. Nos últimos meses, seu nome foi especulado em clubes do alto escalão da Europa.

Em março, o Atlético de Madrid chegou a tentar a contratação de Murillo. Os representantes do time espanhol se reuniram com o estafe do atleta e sinalizaram uma proposta, mas a pedida do Nottingham esfriou o interesse dos colchoneros.

O Corinthians tem direito a 10% da venda, além do percentual de clube formador. Ele foi vendido pelo Timão em 2023 por R$ 64 milhões. O zagueiro rapidamente se firmou e foi um dos destaques da Premier League na última temporada.