Chelsea é o campeão de gastos com contratações nas últimas dez temporadas

O Chelsea é o time que mais gastou com contratações nas últimas dez temporadas. De acordo com levantamento feito pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES).

Campeão de cinco Liga dos Campeões nas últimas dez temporadas, o espanhol Real Madrid gastou “apenas” 1,16 bilhão de euros no período (R$ 7 bilhões), menos da metade do que gastou o time inglês.

O Manchester City é o segundo colocado no ranking de “gastões” do futebol, com 1,96 bilhões de euros (R$ 12 bilhões) gastos em reforços no mesmo período.

Outro time inglês fecha o pódio: o Manchester United gastou quantia semelhante ao City entre 2015 e 2024, com 1,95 bilhões de euros (R$ 12 bilhões).

O top 10 dos times que mais gastaram nas últimas dez temporadas são times das cinco maiores ligas do futebol mundial (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França). Ao todo, essas ligas são responsáveis por cerca de 70% do valor gasto em transferências no futebol.

A Premiere League é a que mais gastou de acordo com o estudo do CIES. Os times ingleses foram responsáveis por movimentar 23 bilhões de euros (R$ 142 bilhões) no período, aproximadamente 28% do total de transferências.

Já o Real Madrid, que venceu cinco Liga dos Campeões na última década, aparece em 12º no ranking. O time espanhol gastou 1,16 bilhão de euros no período (R$ 7 bilhões).

Ranking dos mais “gastões”:

1º: Chelsea (ING): 2,78 bilhões de euros (R$ 17,2 bilhões)

2º: Manchester City (ING): 1,96 bilhões de euros (R$ 12,1 bilhões)

3º: Manchester United (ING): 1,95 bilhões de euros (R$ 12 bilhões)

4º: PSG (FRA): 1,9 bilhão de euros (R$ 11,7 bilhões)

5º: Juventus (ITA): 1,77 bilhão de euros (R$ 10,9 bilhões)

6º: Barcelona (ESP): 1,67 bilhão de euros (R$ 10,3 bilhões)

7º: Tottenham (ING): 1,41 bilhão de euros (R$ 8,7 bilhões)

8º: Arsenal (ING): 1,4 bilhão de euros (R$ 8,6 bilhões)

9º: Atlético de Madrid (ESP): 1,24 bilhão de euros (R$ 7,4 bilhões)

10º: Liverpool (ING): 1,24 bilhão de euros (R$ 7,4 bilhões)

LUCRO COM AS VENDAS

Outro tópico do levantamento do CIES diz respeito à balança comercial das ligas ao redor do mundo. O instituto faz um cálculo entre o valor gasto pelos clubes em contratações e o valor arrecadado com a venda de atletas.

Nesse quesito, o Brasil é 4ª liga com saldo mais positivo. A liga brasileira teve um saldo em contratações equivalente a 1,78 bilhão de euros (cerca de R$ 9 bilhões).

Portugal é o país com maior saldo positivo nas negociações de atletas. A liga portuguesa teve um saldo de 2,34 bilhões (R$ 14,4 bilhões) entre 2015 e 2024. Em 2º lugar neste ranking aparece a Championship, a 2ª divisão inglesa, com 1,5 bilhão de euros (R$ 9,2 bilhões) e em está a Holanda (R$ 9 bilhões).

TIMES COM MELHORES SALDOS

Em se tratando de compra e venda de jogadores, ninguém lucrou mais que o Benfica. Nas últimas dez temporadas, o time português teve um saldo equivalente a 816 milhões de euros (R$ 5 bilhões).

E quando o assunto é saldo positivo, três times brasileiros aparecem no top 20. O Athletico-PR aparece em 16º, com 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), o Palmeiras é o 18º (194 milhões de euros) e o Fluminense é o 20º (186 milhões de euros).