‘Cheias de Charme’ ganha reprise na Globo e vai substituir ‘Mulheres de Areia’

A Globo decidiu nesta quarta-feira (31) que irá reprisar, pela segunda vez, a novela “Cheias de Charme” (2012). Sucesso no horário das sete, a produção vai ao ar na Edição Especial, às 14h45, logo após o Jornal Hoje.

A trama vai substituir “Mulheres de Areia” (1993), um sucesso atualmente, com média de 14 pontos de audiência na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores. A informação foi dada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem.

A reprise de “Cheias de Charme” começa em março, na primeira quinzena, em semana em que vai dividir o horário com a atual história das gêmeas protagonizadas por Gloria Pires. Em 2016, “Cheias de Charme” foi reprisada com sucesso no Vale a Pena Ver de Novo.

A novela é escrita por Felipe Miguez e Izabel de Oliveira. A história gira em torno das empregadas domésticas Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond).

As três se conhecem após uma grande confusão. E do caos nasce uma grande cumplicidade. Como num conto de fadas, as três se transformam em um bem-sucedido trio de cantoras.

A pedra no sapato dessas heroínas é a rainha do eletroforró Chayene (Claudia Abreu), que está passando por uma má fase na carreira. A cantora tentará se reerguer à custa de Fabian (Ricardo Tozzi), um cantor que faz sucesso com o ritmo sertanejo universitário.

Em sua exibição original, o grupo fictício Empreguetes virou mania nacional graças ao hit Vida de Empreguete. A novela marcou 30 pontos de audiência em média, e só não foi a produção do ano por causa de “Avenida Brasil” (2012), exibida no mesmo ano, na faixa das nove.