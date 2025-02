Chegou o grande dia! Artistas da Non Stop se destacam no Prêmio iBest 2024 em Porto Alegre

O maior prêmio do universo digital brasileiro acontece hoje! Nesta sexta-feira (14), Porto Alegre recebe pela primeira vez o Prêmio iBest 2024, reunindo os principais influenciadores e criadores de conteúdo do país. Considerado o “Oscar da internet brasileira”, o evento premia 109 categorias e terá transmissão ao vivo a partir das 19h30.

Neste momento de reconstrução e superação, o Rio Grande do Sul recebe essa grande celebração do digital, reforçando sua relevância e conexão com o cenário nacional.

As personalidades da Non Stop – a maior agência de influenciadores da América Latina – disputam as principais categorias desta noite. Gio Lisboa, Camila Pudim, Renato Albani irão prestigiar o evento hoje à noite. Já Simone Mendes, Whindersson Nunes, Padre Patrick, Tirullipa e os gêmeos Willou e Watson estão entre os indicados.

Gio Lisboa no TOP 3 concorrendo ao Influenciador do Rio Grande dos Sul

O comediante Gio Lisboa, fenômeno da nova geração do humor, disputa o prêmio de Influenciador do Rio Grande do Sul,* competindo com nomes icônicos como Gisele Bündchen e Ronaldinho Gaúcho. Além de concorrer ao troféu, Gio promete animar a cerimônia com um pocket show de comédia e será um dos apresentadores da noite.

Simone Mendes: sucesso na música e destaque no iBest 2024

Com uma carreira consolidada e uma das vozes mais marcantes do Brasil, Simone Mendes concorre a três categorias no Prêmio iBest 2024:

_“Fandom de Música”,_ao lado de Ana Castela e Marília Mendonça.

“Influenciador Bahia”, representando seu estado natal, ao lado de Ivete Sangalo e Luva de Pedreiro.

“Influenciador da Música”, ao lado de Alok e Ana Castela.

Whindersson Nunes: um dos mais indicados do iBest 2024

Um dos maiores nomes da internet brasileira, Whindersson Nunes concorre em quatro categorias no Prêmio iBest 2024:

“Fandom Brasil”,* ao lado de Felipe Neto e Peter Jordan.

“Instagrammer do Ano”* , ao lado de Virginia Fonseca, Tata Werneck, entre outros.

“Influenciador Piauí”,* representando seu estado natal.

“Stand-up”,* competindo com Bruna Louise, Paul Cabannes, entre outros.

Tirullipa: referência no humor e finalista do iBest 2024

O irreverente Tirullipa, um dos maiores humoristas do Brasil, está entre os finalistas da categoria “Influenciador Ceará”.* Filho do lendário Tiririca, Tirullipa conquistou milhões de fãs com seu humor leve e espontâneo, que transcende as redes sociais e lota teatros pelo país.

Renato Albani concorre em duas categorias

O humorista Renato Albani disputa as categorias ” Influenciador Espírito Santo”* (TOP 3 com Lara Santana e Padre Patrick Fernandes) e “Stand-up”* , ao lado de grandes nomes como Whindersson Nunes, Bruna Louise, Afonso Padilha e Paul Cabanne.

Camila Pudim indicada em três categorias, incluindo “TikToker do Ano”

Com 25,4 milhões de seguidores no TikTok e 6,2 milhões no Instagram, Camila Pudim é finalista, estando no TOP 3 das três categorias:

“Beleza”,* ao lado de Mari Maria e Bianca Andrade.

“Influenciador Goiás”,* competindo com Alok e Leonardo.

“TikToker do Ano”* , ao lado de Virginia Fonseca, Peter Jordan e Mel.

Padre Patrick indicado como Influenciador de Religião e do Espírito Santo

Com seu carisma e humor único, Padre Patrick Fernandes concorre a dois prêmios: ” Influenciador Espírito Santo”(junto a Renato Albani e Lara Santana) e “Influenciador de Religião”* , ao lado de Padre Fábio de Melo e Júlio Lancelotti.

Gêmeos Willou e Watson Alves representam Rondônia

Os irmãos Willou e Watson, fenômenos do humor e criadores do canal O Que Não Dizer, estão indicados na categoria “Influenciador Rondônia”,* figurando no TOP 3 ao lado de Fernando Zor e Jaquelline Grohalski.