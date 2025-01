Chegar saudável aos 110 anos é possível; veja dicas que podem fazer a diferença

A longevidade com saúde é um desejo da maior parte das pessoas. Nós, brasileiros, residimos em um país subdesenvolvido, marcado por uma ampla desigualdade social, violência e baixo nível socioeducacional. Assim, pensamos que o Brasil seria um país de pessoas pouco longevas, entretanto, pesquisas mostram outra realidade e o Brasil hoje conta com a mulher e o homem mais velhos do mundo.

O cearense João Marinho Neto tem 112 anos. A irmã Inna Canabarro Lucas tem 116 anos e reside em Porto Alegre. Ambas as idades foram confirmadas por um grupo de pesquisadores renomados que mapeiam centenários. Quais são os fatores que permitiram a esta freira se tornar a mulher mais velha do mundo residindo aqui no Brasil?

Sabemos que pessoas religiosas são mais resilientes e têm hábitos mais saudáveis, normalmente não bebem, não fumam e têm uma rotina diária bem rica. A religiosidade é expressão ou prática do crente que pode estar relacionada com uma instituição religiosa. A religião é composta por determinadas crenças e ritos, compreendida como meios que levam à relação com o transcendente. A espiritualidade pode ser entendida como o conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida, é a propensão humana para o interesse pelos outros e por si mesmo e ela atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento na vida, assim como a necessidade de esperança e vontade para viver. Então, a irmã possivelmente se nutriu em sua existência tanto de religiosidade como de espiritualidade. Um fator importante para a longevidade é o suporte social, neste caso temos o suporte religioso, pois, possivelmente, a comunidade católica a auxiliou nas suas demandas de vida e nas interações com outras pessoas de mesma crença.

Mulheres se cuidam mais e vivem mais que os homens e hoje a expectativa de vida no Brasil atual é de 76,4 anos para mulheres e 73,1 anos para homens. Inna, entretanto, nasceu em 1908 e, na época, a expectativa de vida era apenas 30 anos. Desta forma, podemos dizer que Inna é uma sobrevivente ao seu tempo.

E para nós, que não temos a mesma condição genética e de vida que Inna? O que podemos fazer? O primeiro passo é a mudança de hábitos. Segundo a AHA (Associação Americana do Coração) existe uma relação direta entre o envelhecimento biológico mais lento e a saúde cardíaca. Oito hábitos essenciais retardam o envelhecimento e podem ser incorporados na rotina, melhorando em até seis anos a sua idade cronológica.

O conceito de idade fenotípica, também conhecido como idade biológica, refere-se à idade do corpo de uma pessoa com base em fatores fisiológicos e de saúde, em vez da idade cronológica (ou seja, o número de anos desde o nascimento). Ela reflete o estado real de envelhecimento do organismo, considerando aspectos como condição física (massa muscular, força, flexibilidade), saúde metabólica (níveis de glicose, colesterol, pressão arterial); estado dos órgãos e sistemas (saúde cardiovascular, pulmonar, renal, etc.); estilo de vida (dieta, atividade física, sono, estresse, consumo de álcool ou tabaco); fatores genéticos (predisposição a doenças ou envelhecimento mais acelerado); e biomarcadores de envelhecimento.

Um estudo com 6.500 adultos levou em consideração o cálculo da idade fenotípica e os especialistas traçaram um paralelo entre saúde cardíaca e a quantidade de anos que a pessoa viveu. Dessa forma, foi possível encontrar duas situações: resultado positivo e resultado negativo. Um resultado positivo indica que o envelhecimento biológico está sendo acelerado, enquanto um resultado negativo sugere que está sendo retardado. Assim se descobriu os “8 itens essenciais da vida” que compõem um guia com oito medidas essenciais que promovem uma boa saúde ao longo da vida. Os itens são: alimentação saudável, atividade física, não fumar, dormir bem, manter um peso saudável, controle de colesterol, monitorar os níveis de glicose no sangue e controle de pressão arterial.

Estes itens são importantes para a saúde cardiovascular e conclui-se que “à medida que a saúde do coração aumenta, o envelhecimento biológico diminui”. Os resultados também mostraram que o retardamento do envelhecimento biológico não necessariamente prolonga a vida ou mantém uma aparência jovem. A pesquisa da Associação Americana do Coração destaca o conceito de ‘healthspan‘, ou ‘período de vida saudável‘, que se refere à manutenção de boa saúde ao longo dos anos. Para alcançá-lo, especialistas indicam que os quatro primeiros itens são suficientes para promover uma saúde cardiovascular robusta. Sendo assim, ter uma alimentação saudável, fazer exercícios regulares, não fumar e ter sono adequado são hábitos que retardam o envelhecimento de forma natural.

A busca pela saúde cardiovascular está relacionada ao fato de que as doenças cardíacas estão entre as principais causas de mortalidade e são responsáveis por 32% das mortes no mundo e 30% dos óbitos no Brasil. Façamos nossa parte para ter um envelhecimento saudável e, quem sabe, viver até os 110 anos de maneira saudável, assim como a Inna Canabarro!