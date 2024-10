Chegada inédita do Papai Noel no ABC Paulista

O São Bernardo Plaza, em parceria com o Fusca Clube Brasil, convida proprietários de Fuscas e moradores da região para auxiliar na chegada do Papai Noel no empreendimento! No dia 10 de novembro, o Bom Velhinho deixa o Polo Norte e se dirige à São Bernardo do Campo, passando por algumas das principais avenidas da cidade e estacionando no shopping para uma verdadeira festa com os clientes.

A concentração dos carros que acompanharão o passeio do Noel acontecerá no estacionamento do empreendimento com saída prevista para às 14h. Após um verdadeiro desfile pelas ruas da cidade, o retorno e chegada oficial do Papai Noel no São Bernardo Plaza Shopping acontece às 15h.

Os interessados em participar do desfile do Bom Velhinho podem se inscrever pelo link para garantir a sua vaga nesse momento inédito e tão especial. Os inscritos receberão mais informações após a finalização do cadastro.