Chegada do Papai Noel promete encantar a Paulista

O Natal já começa a dar as caras na cidade, e o Top Center Shopping, na Avenida Paulista, promete um espetáculo especial para marcar a chegada do Papai Noel. No dia 24 de novembro, a partir das 13h, o público poderá aproveitar um evento festivo que conta com parada natalina, show musical e passeio do Papai Noel pela Avenida Paulista a bordo de uma Moped Breeze – Mormaii E-Motors.

Além do desfile, a celebração inclui um show musical especial para abrir oficialmente a temporada de Natal no Top Center. Em seguida, o Papai Noel e os personagens natalinos seguirão em cortejo até o trono, onde atenderão as famílias para sessões de fotos até as 18h. Para tirar foto com o Papai Noel e os personagens no trono, será necessário resgatar o cupom no aplicativo do shopping, com atendimento realizado por ordem de chegada.

Neste ano, o Papai Noel chega em grande estilo, passeando em uma Moped Breeze – Mormaii E-Motors — o mesmo modelo da bike elétrica que será sorteada na Campanha de Natal. A campanha, que ocorre entre 28 de novembro e 24 de dezembro, também trará a promoção ‘compre e ganhe’, em que o público será presenteado com um panetone Biscoitê como brinde especial.

“A chegada do Papai Noel é um momento muito esperado e faz parte de nossa missão de proporcionar experiências como essa para o público. Pensamos em cada detalhe desta programação para trazer a magia do Natal para todos,” declara Isabela Pavan, Coordenadora de Marketing do Top Center Shopping.

Para mais informações sobre o evento e a campanha, acesse o app ou o site oficial do shopping, ou acompanhe pelas redes sociais.

Serviço: Chegada do Papai Noel no Top Center Shopping

Data: 24 de novembro.

Horário: A partir das 13h.

Local: Av. Paulista, 854 – Bela Vista, São Paulo – SP.