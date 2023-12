Chegada do Papai Noel no Clube de Campo terá contação de história e animação para as crianças 

As famílias associadas do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) terão uma manhã de muita magia e diversão no próximo dia 10 de dezembro, quando o clima de Natal definitivamente chegará ao complexo de esportes e lazer. Para celebrar a chegada do Papai Noel, alegria de crianças e adultos, o CCMC preparou o “Natal na Praça”, uma manhã especial exclusiva para os associados entrarem no clima natalino.

O evento, que acontece das 10h às 13h, terá como pano de fundo a Praça “Francisco Pieri Neto” e deverá reunir centenas de pessoas nesta ação especial em um ambiente totalmente decorado e acolhedor para todas as idades.

Além da presença do Bom Velhinho, o público poderá desfrutar de uma contação de história especialmente preparada para as crianças. A atividade recreativa será baseada na emocionante narrativa do Sr. Scrooge, um homem avarento, rico e mal humorado, que, na noite de Natal, recebe uma visita que transformará completamente sua vida triste e monótona.

Essa história, que promete encantar e emocionar a todos, irá transpor as páginas dos livros e garantir que as crianças desfrutem de um momento mágico e inesquecível.

Para a diretora social do Clube de Campo, Karin Camargo, esse tipo de atividade é fundamental para fomentar a integração dos associados: “Essas atividades têm uma importância significativa para o Clube, pois proporcionam momentos de integração, diversão e aprendizado para nossos associados, em especial para as crianças. A contação de histórias durante o ‘Natal na Praça’ é apenas um exemplo das diversas atividades que promovemos ao longo do ano. Estamos comprometidos em criar um ambiente acolhedor e repleto de oportunidades para o crescimento pessoal e social de nossos associados de todas as idades”. Mais informações sobre o “Natal na Praça” podem ser obtidas pelo telefone 4728-5600.

Som das Onze e Meia

Após a ação para as crianças, o dia será ainda marcado por mais uma edição do projeto “Som das Onze e Meia”, uma ação especial desenvolvida pela Diretoria Social com apresentações de artistas renomados da região. E, para o dia 11, a atração será a Banda T-Ale, que se apresentou na celebração dos 66 anos do CCMC, em agosto.

Horários de fim de ano

E, com a proximidade das festas de fim de ano, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes vai adotar um horário especial de funcionamento para o período. No dia 11 de dezembro, segunda-feira, o complexo estará fechado para a realização da confraternização dos colaboradores. No dia 24, véspera de Natal, e no dia 31 de dezembro, o horário será das 9h ao meio-dia em todas as áreas do clube. Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, não haverá atividades.