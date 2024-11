Chegada do Papai Noel marca inauguração da decoração natalina do Shopping Praça da Moça

O Shopping Praça da Moça, localizado em Diadema, na grande São Paulo, anuncia o tema escolhido “Acampamento do Natal” para celebrar as festas de final de ano. A inauguração da decoração será no dia 09/11, a partir das 14h e acontecerá em grande estilo.

No evento, que promete agitar a criançada, haverá muita música, distribuição de balões, algodão doce, pipoca, pintura facial, dentre outras atividades, e contará com a ilustre chegada do Papai Noel que chegará pela rua Manoel da Nóbrega perto das 15h.

Elementos como casinhas de madeira, frutas, plantas, laços, além de animais em pelúcia como esquilos, pássaros e ursos, por exemplo, tornam a decoração rica e inspiradora para encantar visitantes de todas as idades durante o período das festividades.

A decoração é interativa e as crianças poderão aproveitar os escorregadores, casinha na árvore com um mini circuito e corredores que levam às janelas e proporcionarão fotos divertidas. A parte externa do shopping também promete surpreender, por exemplo o Play do Praça contará com uma imponente estrutura redonda, representando uma bola de Natal, onde clientes podem entrar para fotografar. Além disso, anjos iluminados com trombetas celestiais estarão nas entradas do empreendimento, criando desenhos harmoniosos com luzes amarelas e brancas, que evocam a emoção típica da data. Um lindo presépio também será montado pelos corredores do empreendimento.

Para fechar com chave de ouro haverá uma árvore de 8 metros de altura que ficará em uma área interna de destaque, além de paineis sensoriais e um caminhão natalino compondo uma cenografia totalmente instagramável. Os visitantes também poderão encontrar um espaço reservado com o tradicional trono do Papai Noel.

“O Natal é a época mais importante e mais esperada do ano para o varejo, então, procuramos trazer atividades e elementos que proporcionem uma grande experiência para nossos frequentadores e lojistas. Assim, ano após ano, vamos criando memórias e eternizando momentos que possam marcar a vida das pessoas”, comenta o gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, Daniel Lima.

Entrada em grande estilo

Este ano, a chegada do Papai Noel será celebrada com uma grande carreata de carros antigos pelas ruas de Diadema e o aventureiro Papai Noel, para inaugurar o Acampamento de Natal, vai chegar em um Jipe Bandeirante 4×4, prometendo um espetáculo memorável para toda a família.

Serviço

Inauguração da decoração “Acampamento do Natal”

Data: Dia 09/11.

Horário: A partir das 14h.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.