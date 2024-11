Chegada do Papai Noel, de helicóptero, agita o final de semana no Shopping União de Osasco

No último sábado (23), o Shopping União de Osasco uniu crianças e seus familiares em seu estacionamento descoberto, para receber o Papai Noel, que teve chegada triunfal de helicóptero. Antes, os visitantes acompanharam um grande show da atração infantil Patati Patatá, os palhaços mais amados do Brasil, além de performances circenses, em um evento com muita diversão e magia para as famílias.

Após a chegada ao shopping, o Papai Noel atendeu a todos para fotos no seu Trono, localizado no Piso Autonomistas, cheio de brilho e magia, seguindo a decoração deste ano que traz o tema “Natal Brilhante”. O Bom Velhinho atenderá no shopping até o dia 24 de dezembro.

“Mais uma vez a Chegada do Papai Noel ao shopping foi um grande evento para a cidade de Osasco. As famílias e principalmente as crianças, se divertiram e se emocionaram com o nosso querido Bom Velhinho, que recebeu as cartinhas das crianças com os pedidos natalinos e posou para diversos registros fotográficos”, destaca João Carlos Feitosa, Superintendente do Shopping União de Osasco.

Decoração. Sempre emocionante, a decoração de Natal deste ano do Shopping União de Osasco tem como tema o “Natal Brilhante”, que foi pensado para proporcionar uma experiência imersiva, iluminada e cheia de magia para todos que visitarem o shopping durante este período festivo.

Agenda do Papai Noel:

Novembro

Segunda a Sábado – 14h às 22h | Domingos – 12h às 20h

Dezembro

Segunda a Sábado – 10h às 22h | Domingos – 12h às 22h (24/12 – 10h às 18h)

Serviço:

Papai Noel – Shopping União de Osasco

Gratuito

Data: até 24 de dezembro

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco

Horário Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 21h.