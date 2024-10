Chegada do novo BMW 330e M Sport híbrido ao Brasil – Plugado nas tendências

A BMW continua a renovar a linha do Série 3 – o modelo de maior sucesso comercial da história da marca alemã –, desta vez, com o 330e M Sport, que ganha novidades no design e no sistema híbrido plug-in (pode ser carregado também na tomada). O 330e M Sport “rejuvenescido” já está à venda no Brasil, com preço de R$ 437.950, com oito opções de cores para a carroceria (Branco Alpino, Preto Safira, Branco Mineral, Azul Portimão, Azul Arctic Racing, Cinza Skyscraper, Cinza Brooklyn e Vermelho Fire) e quatro de acabamento interno (Couro Vernasca preto/preto, Couro Vernasca Mocha/preto, Couro Vernasca preto com costura azul e Couro Vernasca Oyster/preto).

Com 4,40 metros de comprimento, 1,82 metro de largura, 1,44 metro de altura, 2,85 metros de distância de entre-eixos e 375 litros de capacidade do porta-malas, o 330e foi apresentado na Alemanha no final da década passada, sendo lançado no Brasil no primeiro semestre de 2020, produzido na fábrica do BMW Group em Munique. Externamente, a maior novidade fica para o design das rodas de 19 polegadas, com desenho aerodinamicamente desenvolvido, exclusivo entre as versões do Série 3. Por dentro, o novo 330e M Sport ganha um novo volante esportivo, com base achatada e marcação central de “doze horas”, e novas saídas de ar do painel.

O sistema híbrido plug-in do novo 330e M Sport desenvolve potência combinada de 292 cavalos e torque total de 42,7 kgfm, garantindo aceleração de zero a 100 km/h em 5,8 segundos e velocidade máxima de 230 km/h. O conjunto reúne um propulsor BMW TwinPower Turbo de 2,0 litros e quatro cilindros, com 184 cavalos de 5 mil a 6.500 rotações por minuto e 30,4 kgfm de 1.500 rpm a 4 mil rpm – acoplado ao câmbio automático de 8 marchas –, a um elétrico e uma bateria de íons de lítio de alta voltagem de 19,5 kWh, que entregam potência equivalente a 109 cavalos e 26,5 kgfm. De acordo com o Inmetro, o novo 330e M Sport alcança médias de 20,6 km/l na cidade e 24 km/l na estrada. Em modo 100% elétrico, o modelo é capaz de atingir 61 quilômetros de autonomia. O novo 330e vem acompanhado de um carregador portátil Flexible Fast Charger e um cabo auxiliar azul de 16A para um carregamento de até 11 kW.

O novo 330e M Sport é equipado com faróis full-led adaptativos, sistemas Parking Assistant Plus e Reversing Assist (refaz automaticamente em marcha a ré os últimos 50 metros percorridos pelo veículo), ar-condicionado com controle digital automático de três zonas, BMW Comfort Access 2.0 (destrava e acende luzes de boas-vindas quando o motorista se aproxima do carro e tranca o veículo quando ele se afasta, sem necessidade de encostar na chave, possibilitando ainda a abertura do porta-malas pela aproximação do pé no para-choque traseiro) e o Driving Assistant Professional (assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal).

O híbrido plug-in tem o BMW Live Cockpit Professional, com display curvado composto por duas telas, com 12,3 polegadas (painel de instrumentos) e 14,9 polegadas (multimídia), que rodam o novo Sistema Operacional 8 e exibem as informações de maneira atraente e intuitiva, segundo a marca bávara. Há ainda o Assistente Pessoal Inteligente BMW, capaz de executar várias funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos, sendo ativado por comando de voz com a frase “Olá BMW” ou qualquer outra pré-programada pelo motorista. O modelo pode ainda se conectar com a Amazon Alexa e casas inteligentes e estar apto para receber atualizações remotas de software quando elas estiverem disponíveis.

No quesito conectividade, o novo 330e M Sport conta com chamada de emergência inteligente, aviso de manutenção por telemetria, navegação com informação de trânsito em tempo real, portais de notícias, clima e aplicativos, serviços remotos que podem ser acionados a partir do app My BMW – como trancar e destrancar as portas, buzinar, localizar o veículo e enviar destinos direto ao sistema de navegação. É possível também a utilização de aplicativos de smartphones com preparação para Apple CarPlay e Android Auto.