Chefin e Major RD são as atrações do próximo ‘Conexões Urbanas’ no Caju

O Conexões Urbanas retorna ao Caju no dia 22 de março de 2025 com mais um grande evento gratuito, levando música e cultura para o coração da comunidade. No palco do Campão da Real, dois dos maiores nomes do trap nacional, Chefin e Major RD, comandam a noite, reforçando a potência da arte urbana e da expressão periférica.

Com uma trajetória consolidada, o Conexões Urbanas é o maior circuito de shows em favelas do Brasil. Desde sua criação, já percorreu diversas comunidades do Rio de Janeiro, promovendo encontros históricos entre grandes artistas e o público das periferias. Mais de 50 apresentações gratuitas foram realizadas, levando nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte e O Rappa para dentro das favelas e dando visibilidade a novos talentos que emergem desses espaços.

A edição no Caju será uma noite de destaque para o trap e o rap nacional, gêneros que traduzem a realidade da juventude periférica e ocupam cada vez mais espaço no cenário musical. Chefin e Major RD representam essa nova geração que transforma vivências em música, conectando milhões de ouvintes pelo Brasil.

Chefin se consolidou como um dos grandes nomes do trap carioca, trazendo para suas letras o cotidiano das favelas e conquistando um público fiel. Em 2022, sua carreira ganhou projeção internacional ao colaborar com Ed Sheeran na versão remix da faixa “2step”, ampliando seu alcance global. Seguindo sua evolução artística, o rapper lançou recentemente o álbum “Nós Era Duro” (2024), que explora diferentes nuances do trap e reafirma sua versatilidade musical.

Major RD, reconhecido por suas rimas afiadas e um flow marcante, é uma referência do rap nacional. Suas letras abordam resistência, conquistas e a realidade das ruas, criando uma conexão direta com quem vive essa realidade. Em 2023, lançou o álbum “Ascensão do Cisne Negro”, um dos mais impactantes de sua trajetória. Agora, em 2025, segue com novos projetos e acaba de lançar “Só Rock 3”, parceria com Young Ganni e Mello, dando sequência a sua bem-sucedida série de lançamentos.

Para João Paulo Garcia, Diretor do AfroReggae, o evento reafirma o papel da música como ferramenta de transformação. “O Conexões Urbanas é um espaço onde a cultura da favela ganha protagonismo e força. Nosso objetivo é abrir caminhos para artistas periféricos e inspirar a juventude a acreditar na potência da sua própria arte.”

Há mais de três décadas, o AfroReggae vem utilizando arte e tecnologia para transformar vidas, promovendo inclusão e mobilidade social em territórios vulnerabilizados. O Conexões Urbanas faz parte desse compromisso, levando cultura para dentro das favelas e criando oportunidades para talentos que emergem desses territórios.

SERVIÇO

Data: 22 de março de 2025

Local: Campão da Real, Caju

Endereço: R. Canal – Caju, Rio de Janeiro

Horário: A partir das 23h

Entrada: Gratuita

Capacidade 3000