Chefe da PF critica pena de quatro anos a quem gera incêndios

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, criticou o que chamou de “legislação branda” usada para punir suspeitos de provocaram incêndios criminosos no país.

Em entrevista à GloboNews, o chefe da PF destacou que os deputados e senadores precisam intervir para alterar a legislação, que atualmente prevê pena máxima de até quatro anos de reclusão para condenações por esse tipo de crime.

“A resposta do estado brasileiro neste momento é fundamental. A [atual] legislação é branda, já que não temos uma penalidade correspondente a gravidade do dano. É importante que o Congresso Nacional revisite essa legislação e então defina punições, ferramentas e mecanismos para as polícias judiciárias poderem atuar com mais firmeza e mais rigor”, disse Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF.

Ele ressaltou que, dada a pena “branda“, as polícias atuam “com crimes correlatos”, como associação ou organização criminosa, para “trazer ampliação de penas” para quem provoca incêndios criminosos. Para Rodrigues, os presos por esses atos criminosos devem responder pelo crime previsto no artigo 41 da Lei 9.605/98, que prevê sanções penais e administrativas a quem atentar contra o Meio Ambiente.

Polícia Federal abriu mais de 30 investigações para apurar focos de incêndio no país. Os inquéritos visam apurar os incêndios entre a Amazônia e o Pantanal, além de cidades de São Paulo, Goiás e do Distrito Federal. As chamas causaram transtornos durante o fim de semana, aumentaram as buscas por atendimentos de saúde e deixou pelo menos um morto em Goiás e outro em terra indígena do Xingu (MT).

Em São Paulo, pelo menos cinco pessoas já foram presas por suspeitas de provocarem os incêndios -um preso alegou que agiu a mando do PCC. Em Goiás, outro preso disse que recebeu o pagamento de R$ 300 para atear fogo em fazendas.

PF ressaltou que as investigações “são conduzidas com cautela e baseadas em evidências sólidas, incluindo o uso de imagens de satélite para monitorar focos de incêndio e determinar as causas”.