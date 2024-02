Chef Juliana Barroso assinará restaurante da 10ª Morar Mais Goiânia

País de dimensão continental, o Brasil possui 27 unidades federativas e, cada uma, repleta de regionalidades que também chegam ao prato. Trazer esta riqueza gastronômica para a 10ª Morar Mais Goiânia é o propósito da chef Juliana Barroso, que assinará o Restaurante 10ª edição da Morar Mais Goiânia.

Para o evento, que tem data marcada para começar no dia 12 de abril em um casarão no histórico Setor Sul, ela promete um menu com pratos, sobremesas e petiscos que trarão o sabor de todas essas regiões brasileiras”, anuncia a chef. O ambiente do restaurante será assinado pelo arquiteto Gabriel Delane.

“Estou animada para compartilhar minha paixão pela gastronomia brasileira. Nosso objetivo é oferecer uma experiência de culinária autêntica e surpreendente, celebrando a diversidade de sabores do nosso país”, diz.

Para ela, esta diversidade tem a cara de Goiânia, que já é a décima capital brasileira em população e uma das que mais recebem migrantes de outras regiões. “Temos aqui um público ávido por experiências, tanto o goiano que é receptivo a interagir com outras culturas, quanto os que aqui chegaram e gostam de encontrar referências de suas origens”, diz.

Com uma carreira de dezenove anos no mercado gastronômico, Juliana é uma figura de destaque não apenas em Goiânia, mas em todo o território nacional. Sua paixão pela gastronomia foi enraizada desde a infância, influenciada por sua avó, que tornou a comida o epicentro de momentos familiares significativos.

Ao longo de sua trajetória, atuou como chef em diversos restaurantes, implantou projetos de consultoria tanto em Goiás, quanto em outras regiões do país e se destacou como professora de gastronomia em instituições como Cambury, o Instituto Gastronômico das Américas (IGA) e o Instituto Federal de Goiás (IFG). Atualmente é chef executiva do grupo Arbor, diretora executiva da Abrasel e Sindbares Goiânia.

Seu legado também se estende à gestão de negócios gastronômicos, incluindo a criação e implantação do Cora, primeiro Restaurante Escola de Goiás, que fica na Assembléia Legislativa, um marco no cenário da culinária goiana.

Também é especialista em eventos, sendo a chef responsável pelas duas edições do Showrasco, foi chef assadora da Porca, também foi coordenadora por três anos do Enchefs Goiás e assina uma edição do enchefs Brasil.

10ª Morar Mais Goiânia

Com abertura agendada para 12 de abril, a 10ª Morar Mais Goiânia será um evento de arquitetura, lazer e negócios, desenvolvidos em um charmoso casarão no Setor Sul. Serão 40 ambientes assinados por arquitetos, designers de interiores e paisagistas, com visitação aberta até o dia 26 de maio. Além disso, vários ambientes terão funcionalidades, como o restaurante, quadra de esportes, coworking, entre outros, todos com programação e possibilidade de uso.

A Morar Mais nasceu no Rio de Janeiro em 2004, está presente em 14 estados e retorna à capital goiana em um momento de crescimento do mercado da construção e decoração com a organização dos empresários Rosana Fernandes e Heitor Pires. O endereço da Morar Mais Goiânia será Rua 124, 156, St. Sul.