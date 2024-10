Chef Aprendiz presente no São Paulo Food Film Festival

Entre os dias 31/10 a 10/11, vai acontecer no Centro Cultural São Paulo e Reserva Cultural, o São Paulo Food Film Festival 2024. Evento gratuito, que como descrevem seus organizadores: “é um banquete para os sentidos que transcende as fronteiras dos festivais de cinema tradicionais. Celebra a alimentação, convidando todos a explorar e saborear a rica tapeçaria de tradições culinárias que constituem o nosso mundo”.

Isto porque, ao final de algumas exibições durante o festival, há degustação de um prato que faz parte do filme apresentado e o Chef Aprendiz, projeto de desenvolvimento humano, que tem a gastronomia com fio condutor e que faz parte do Fadaris – Instituto de desenvolvimento, educação e cidadania, vai realizar a experimentação para alguns filmes no evento, com destaque para Estômago 2 – O Poderoso Chef, exibido nos dias 01 e 08 de novembro, no Centro Cultural São Paulo(CCSP) e Reserva Cultural, respectivamente.

O prato apresentado nestas datas será um Capeletti de queijo. E para saber as demais datas e filmes em que o Chef Aprendiz vai preparar os pratos para degustação acesse o @spfoodfilmfest.

Todo o processo de preparo, produção e serviço no evento será realizado por meio da contratação de alunos formados pelo Chef Aprendiz em seus nove anos de existência, sob acompanhamento do chef Guilherme Cardadeiro.

Desde 2015, são 227 jovens que concluíram a formação em gastronomia, 13 comunidades atendidas na cidade de São Paulo, três edições realizadas na sede da ONG, na região de Santo Amaro, uma em Embu das Artes e a edição em andamento acontece na cidade de Guarulhos, com um impacto geral em mais de 3000 pessoas.

O Chef Aprendiz realiza sua edição atual por meio da lei de incentivo PROAC – ICMS, com patrocínio de Lopes Supermercados e Comgás e apoio de Tirolez e Bauducco®.

Serviço:

São Paulo Food Film Festival

@spfoodfilmfest

Exibição do filme: Estômago 2 – O Poderoso Chef

Seguida de degustação de capeletti de queijo realizada pelo Chef Aprendiz

01/11 – 19h15 – Centro Cultural São Paulo – Sala Paulo Emílio

08/11 – 17h – Reserva Cultural – Sala 2

Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes de cada sessão nas salas de cinema