Chás e infusões com ervas e frutas são boa opção para se hidratar no inverno

Com a chegada do inverno, manter-se hidratado pode ser um desafio, pois a sensação de sede diminui e o consumo de líquidos tende a cair, e sabemos que para manter a hidratação adequada precisamos de cerca de 35ml de água por dia por kg de peso corporal. Uma excelente maneira de aumentar a ingestão de líquidos nessa época do ano é através de chás e infusões, que além de aquecerem, oferecem inúmeros benefícios à saúde.

Para prepará-los, é essencial compreender os dois métodos principais: infusão e decocção. A infusão é o método mais comum, utilizado para partes mais delicadas de plantas, e consiste em despejar água quente sobre as ervas, flores ou folhas, deixando descansar por cerca de cinco minutos antes de coar, é essencial o cuidado em não ser água fervente, pois as partes mais delicadas de plantas podem ser queimadas e resultar num sabor amargo.

Já a decocção é utilizada para partes mais duras e resistentes das plantas, como raízes, cascas e sementes. Nesse método, as ervas são fervidas diretamente na água por um período mais longo, geralmente entre 5 e 10 minutos, para garantir que todos os princípios ativos sejam extraídos. Após a fervura, a mistura é coada antes do consumo.

Para garantir a durabilidade e a eficácia dos seus chás e infusões, é crucial armazená-los corretamente. O ideal é guardar em recipientes hermeticamente fechados, em locais frescos, secos e protegidos da luz direta. Vidros âmbar ou latas opacas são ideais para esse propósito, pois evitam a degradação dos compostos ativos pela luz. Além disso, é importante etiquetar os recipientes com a data de aquisição para monitorar a validade e frescor.

Embora os chás e infusões sejam geralmente seguros, é importante moderar o consumo e estar atento às doses diárias recomendadas. Em geral, recomenda-se não ultrapassar três a quatro xícaras por dia. O excesso de consumo pode levar a efeitos adversos, especialmente se a infusão for muito concentrada. Algumas ervas possuem princípios ativos potentes e, em altas concentrações, podem causar reações indesejadas. Portanto, é sempre prudente começar com doses menores e aumentar gradualmente conforme necessário.

Saiba quais chás são os mais interessantes para ter em sua casa:

Camomila: Conhecida por suas propriedades calmantes e relaxantes, a camomila é excelente para aliviar a ansiedade e promover um sono tranquilo.

Hortelã: A hortelã possui efeitos digestivos, ajudando a aliviar problemas estomacais, náuseas e melhorar a digestão.

Gengibre: O gengibre é famoso por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, alivia náuseas e por suas propriedades relacionadas a circulação auxilia a baixar a pressão e com dores menstruais.

Espinheira Santa: Conhecido como o omeprazol natural, protege o estômago de irritações e auxilia a digestibilidade.

Chá verde (Camellia sinensis): Única erva que pode ser propriamente denominada chá. Rico em antioxidantes, o chá verde ajuda na proteção celular e melhora a saúde cardiovascular.

Ainda podemos contar com a versatilidade de combinar frutas com ervas para fazer infusões. Maçã, laranja, limão e frutas vermelhas, tanto desidratadas quanto frescas, quando associadas as diversas ervas que você pode ter em sua casa resultam em infusões aromáticas e nutritivas. Essas combinações podem proporcionar fortalecimento do sistema imunológico, graças à vitamina C presente nas frutas cítricas, e propriedades calmantes e digestivas provenientes de ervas, além de serem uma maneira a mais de incluir as frutas em suas refeições. Muitas dessas misturas também possuem antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, promovendo a saúde celular e prevenindo o envelhecimento precoce.

Os chás e infusões não apenas são uma maneira saborosa e aconchegante de manter-se hidratado no inverno, mas também oferecem uma gama de benefícios à saúde. Com o preparo e armazenamento adequados, além do consumo moderado, essas bebidas podem se tornar um aliado valioso para o bem-estar durante a estação mais fria do ano.

Segue abaixo uma receita de chá que pode ser utilizada para começar bem o seu dia, já que agregamos as propriedades antioxidantes mais a cafeína presente no chá verde, com as propriedades digestivas da hortelã, adicionando ainda os aromas das frutas cítricas que combinam muito bem com esta época do ano:

Chá verde cítrico

3 xícaras de água aquecida

3 colheres de chá rasas de chá verde desidratado

1 ramo de hortelã

Raspas de limão

Raspas de laranja

Modo de preparo

Adicionar o chá verde em um recipiente e sobre ele 1 xícara de água em temperatura ambiente;

Ferver as outras duas xícaras de água e adicionar sobre o chá que está em demolho;

Adicionar sobre a água quente as folhas de hortelã e as raspas de cítrico;

Deixar que a mistura infusione por cerca de 5 minutos;

Coar e servir quente ou frio.

*Karoline Albini Schast é nutricionista, especialistas em comportamento e fitoterapia. Professora do Bacharelado de Nutrição do Centro Universitário Internacional Uninter.