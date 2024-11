Chapa 1 “Advocacia Mais Unida” vence eleições da OAB Santo André com 64,6% dos votos

A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Santo André recentemente realizou eleições, e a Chapa 1, “Advocacia mais unida, advocacia forte”, saiu vitoriosa com 64,6% dos votos válidos. Essa vitória reflete a aprovação contínua da categoria ao trabalho realizado pela atual diretoria. Leonardo Dominiqueli Pereira foi reeleito presidente e continuará no cargo até 2027, dando continuidade à sua gestão que se encerra em dezembro de 2024.

A eleição ocorreu virtualmente pela primeira vez, envolvendo 4.797 advogados e advogadas, com cerca de mil votos entre brancos e nulos. A participação expressiva confirma o engajamento da classe na subseção, uma das mais relevantes do Estado de São Paulo.

A nova diretoria da OAB Santo André é composta por Mirian Bazote como vice-presidente, Reinaldo Gonçales como tesoureiro, Denize Tonelotto como secretária geral e Geraldo Cunha como secretário adjunto. Este time tem a missão de manter o trabalho realizado e buscar novas oportunidades para fortalecer a advocacia local.

Leonardo Dominiqueli agradeceu o apoio recebido, destacando a importância do processo democrático e afirmando seu compromisso em continuar fortalecendo a OAB Santo André. Ele reforçou que a gestão pretende ser uma ponte de apoio aos advogados e advogadas da região.

Paralelamente, em São Paulo, Leonardo Sica foi eleito presidente da OAB/SP, representando a chapa 14, com Daniela Marchi Magalhães como vice-presidente. Sica obteve 52,48% dos votos válidos.

A OAB Santo André foi fundada em 1966 e hoje representa cerca de sete mil advogados e estagiários. Com sua longa história, a instituição continua a desempenhar um papel crucial na representação e defesa dos interesses dos profissionais da advocacia na região.