Chanceler israelense volta a provocar Lula nas redes sociais

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, voltou a provocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais. Em sua conta no X, nesta sexta (23), o chanceler publicou uma ilustração que mostra brasileiros e israelenses abraçados em meio a bandeiras dos dois países.

“Ninguém vai separar o nosso povo – nem mesmo você, Lula”, escreveu Katz na legenda, primeiro postada em português e, em uma segunda postagem, em hebraico. Em ambas, o chanceler encerrou a postagem com a saudação “Shabbat Shalom!”

Desde as falas do presidente Lula comparando a ação de Israel em Gaza ao Holocausto, no último domingo (18), o assunto tem dominado as postagens de Katz na rede social. Inicialmente, o chanceler classificou o posicionamento do presidente brasileiro como “vergonhoso e sério”. Em seguida, publicou vídeos da reprimenda pública ao embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, e de uma brasileira que sobreviveu ao ataque do Hamas a uma rave no dia 7 de outubro –sempre com versões em hebraico e em português.

Nessas e em outras publicações, o chanceler também cobrou, mais de uma vez, um pedido de desculpas de Lula, sempre marcando a conta oficial do presidente nas postagens. Até mesmo a conta oficial da diplomacia israelense foi usada para chamar Lula de “negacionista do Holocausto”. Na terça-feira (20), o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, rebateu a publicação e acusou o governo de Binyamin Netanyahu de se valer de fake news para superar seu isolamento internacional.