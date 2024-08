Chamamento Público para a 2ª Festa Italiana de Ribeirão Pires é divulgado

Ribeirão Pires abriu o Chamamento Público para entidades sociais sem fins lucrativos se credenciarem para participar da 2ª Festa Italiana. Os interessados devem se inscrever até as 16h do dia 26/8. O evento será realizado nos dias 21, 22, 28 e 29 de setembro, no Complexo Ayrton Senna, e promete movimentar a cidade com cultura, gastronomia e lazer.

O cadastro deverá ser feito na sede do Fundo Social de Solidariedade – Avenida Francisco Monteiro, 2.940 – Santa Luzia, ou na Secretaria de Turismo – Rua Miguel Prisco, 288 – Centro.

As entidades interessadas deverão apresentar série de documentos para o credenciamento, atender aos critérios de avaliação e cumprir as obrigações estipuladas no edital para garantir sua participação na festa.

Entre os documentos exigidos estão cópias dos atos constitutivos, ata de assembleia de eleição e posse da Diretoria, certidões negativas de débitos trabalhistas, estaduais e federais, além de documentos de identificação do representante legal e comprovante de endereço da sede da entidade.

A seleção das entidades participantes será baseada em critérios como a compatibilidade da proposta com o evento, a experiência e antiguidade na prestação de serviços sociais, e o atendimento aos requisitos de cardápio estabelecidos pela organização. É fundamental que as entidades estejam preparadas para cumprir todas as obrigações estabelecidas no edital, que incluem a organização das barracas, a observância das normas sanitárias e de segurança, e a prestação de contas ao término do evento.

O prazo para a prestação de contas é um dos pontos de maior atenção. As entidades deverão entregar os documentos necessários de forma impressa e assinada dentro do período estabelecido. O não cumprimento dessa exigência poderá resultar na exclusão da entidade de futuros eventos organizados pela prefeitura por até dois anos.

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações adicionais, as entidades interessadas podem entrar em contato com a Comissão Organizadora da Festa Italiana de Ribeirão Pires por meio do e-mail [email protected].