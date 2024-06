Chamada pública para credenciamento de Mestres e Mestras para o ‘Ciclo de Saberes’ está com inscrições abertas até 21 de julho

Foi lançado nesta quinta-feira (20), o edital para credenciamento no projeto “Ciclo de Saberes dos Mestres e Mestras da Cultura da Chapada do Araripe – Cariri Cearense”. O Ciclo de Saberes prevê ações formativas, como oficinas e “aulas espetáculos”, em diversos espaços da região – como a Universidade Federal do Cariri (UFCA), as escolas do Cariri e, ainda, os espaços de criação dos próprios dos mestres e mestras participantes. O edital lançado é uma chamada pública para credenciar mestres/as interessadas em participar do projeto. O Ciclo é realizado pelo Ministério da Cultura (MinC), por meio das secretarias de Formação Cultural, Livro e Leitura (Sefli) e de Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC). Na UFCA, a condução dos trabalhos está a cargo da Pró-Reitoria de Cultura (Procult/UFCA). As inscrições seguem até 21 de julho.

“Esses senhores e senhoras são guardiões de memórias, de artes e ofícios importantes para a promoção da diversidade cultural brasileira e do nosso patrimônio cultural também: são senhores da ancestralidade. O projeto é uma política de transmissão de saberes, mas também de formação, compreendendo os espaços das universidades, levando em conta que algumas universidades brasileiras têm o título Notório Saber para os mestres de cultura, explica o secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura do MinC, Fabiano Piúba.

Inscrições

As inscrições na Chamada Pública estão disponíveis, por meio de preenchimento de formulário eletrônico, até as 23h59 do dia 21 de julho de 2024.

Quem preferir pode optar pelo preenchimento do formulário, de forma oral, a partir do dia 24 de junho 2024. Nessa data, as perguntas estarão disponíveis, em áudio, na página da Procult no portal da UFCA no menu “Editais”, item “2024”.

Clique em PROCULT/UFCA – Edital Nº 04/2024 – CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE MESTRES E MESTRAS DA CULTURA DA CHAPADA DO ARARIPE – CARIRI CEARENSE) e procure o aditivo com as perguntas em áudio.

Para saber mais, clique aqui.

Durante a escuta das perguntas, as pessoas interessadas deverão gravar suas respostas, em áudio ou em vídeo. O material poderá ser enviado por e-mail, para o endereço ciclodesaberes.mmcha@gmail.com, ou entregue na sala da Procult/UFCA, em dispositivo físico (pen drive, CD ou DVD).

A Procult/UFCA fica no campus Juazeiro do Norte (Avenida Tenente Raimundo Rocha, 1639, bairro Cidade Universitária), no Bloco K, sala 203. O horário de recebimento do material será 10h às 12h e das 14h às 16h.

Ciclo de Saberes

O Ciclo de Saberes dos Mestres e Mestras da Cultura da Chapada do Araripe tem apoio institucional Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), além dos apoios do Instituto Dragão do Mar (IDM) e da Vila da Música.

A iniciativa propõe estimular, promover e realizar ações, em diversas linguagens artísticas, que fortaleçam a relação entre Educação, Ciência e Cultura da Chapada do Araripe, compreendendo as artes e ofícios dos mestres da cultura como expressões e manifestações da cultura brasileira que precisam ser transmitidas em ambientes diversos de Educação.