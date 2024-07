Chamada destina R$ 2,2 milhões para projetos que fortaleçam a Mata Atlântica do Paraná

Estão abertas as inscrições para um novo processo seletivo da Teia de Soluções, que busca propostas para o desenvolvimento do turismo de natureza, a adaptação climática e o fortalecimento de comunidades tradicionais na porção paranaense da Grande Reserva Mata Atlântica – o maior remanescente contínuo do bioma no país, presente em 18 municípios do Paraná. A iniciativa selecionará soluções práticas e inovadoras, destinando um total de até R$ 2,2 milhões para os melhores projetos serem executados na região.

A oportunidade é direcionada para empresas, organizações da sociedade civil (OSCs), universidades, instituições do terceiro setor e outras entidades que atuem na região e tenham propostas alinhadas com um dos desafios propostos. As inscrições seguem até as 18 horas do dia 24 de julho pela internet (https://chamada.teiadesolucoes.com.br/). A nova Chamada da Teia de Soluções é uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Fundação Araucária (FA), com o apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).

As propostas de soluções devem atender a um dos três desafios apresentados: promover o turismo de natureza por meio da conexão de negócios, projetos e programas, fortalecendo a região da Mata Atlântica paranaense como destino nacional e internacional; garantir o protagonismo de comunidades locais por meio da formação, valorização e implementação de negócios ou de projetos sustentáveis; e incentivar projetos que promovam adaptação da sociedade às mudanças climáticas, atentos à segurança hídrica ou à resiliência costeiro-marinha.

“Acreditamos que propostas inovadoras e com potencial de escala são essenciais para endereçar desafios sociais e ambientais existentes. Buscamos iniciativas que geram impacto concreto neste território de grande relevância ambiental, social e cultural. Neste processo, assim como em outros, contribuímos não apenas com apoio financeiro, mas também com espaço para aprimoramento e detalhamento das soluções. A Mata Atlântica é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do mundo e precisa de novos modelos de negócios e projetos para conservar as áreas naturais remanescentes e regenerar parte da natureza que foi perdida”, afirma Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário, destacando que a própria natureza deve fazer parte das soluções apresentadas.

“Olhar para um dos territórios mais importantes para a conservação da Mata Atlântica, aliando a inovação prática para promover o turismo de natureza, fortalecer comunidades tradicionais e preparar a sociedade para enfrentar as mudanças do clima, é estratégico para o Paraná e os seus cidadãos. Neste novo processo, vamos estimular o desenvolvimento de soluções para temas latentes, que merecem a atenção de todos nós”, comenta Luiz Márcio Spinosa, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária. É o que também acredita Paulo Starke Junior, superintendente do BRDE no Paraná. “Investir em projetos preocupados com o desenvolvimento regional, mas também com o futuro do planeta e com o bem-estar das pessoas, é a combinação perfeita para que esses recursos façam a diferença”, acrescenta.

Inscrições

A participação é gratuita. Os interessados devem ler atentamente o regulamento e inscrever suas propostas de solução via formulário disponível no site da Chamada. As iniciativas inscritas serão analisadas por especialistas e por um comitê composto por representantes indicados pelas instituições organizadoras. As melhores seguirão para uma etapa de detalhamento da proposta. Depois, passarão por análise final para concorrer ao apoio financeiro. O resultado das propostas apoiadas está previsto para até 04 de outubro de 2024. Os projetos terão entre 12 e 24 meses para serem executados.

Serviço:

Chamada Grande Reserva Mata Atlântica – Paraná: desenvolvendo o turismo de natureza, a adaptação climática e o fortalecimento de comunidades tradicionais

Período de inscrição: de 24 de junho até as 18 horas de 24 de julho de 2024

Mais informações e inscrição: acesse o site da Chamada da Teia de Soluções