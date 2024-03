Challenge de Recife dá início a sequência de três etapas do Circuito Mundial de vôlei de praia no Brasil

Com pontos importantes em disputa na reta final da corrida olímpica para Paris 2024, as duplas brasileiras terão um fator importante a seu favor nas próximas semanas: a torcida da casa. A partir desta quinta-feira (21.03), o Challenge de Recife (PE) dá início a uma sequência de três etapas do Circuito Mundial que a CBV trouxe para o Brasil no primeiro semestre desta temporada.

Depois de Recife, o Circuito Mundial vai para Saquarema (RJ) já na próxima semana, para mais uma etapa Challenge de 28 a 31 de março. No início de maio, de 1ª a 5, Brasília (DF) sedia um Elite16.

“A Confederação Brasileira de Voleibol trabalhou para trazer essas etapas para o Brasil porque entendemos que é importante para as nossas duplas nessa reta final de corrida olimpica. Isso facilita a logística e diminui o desgaste das duplas que ainda brigam por uma vaga. Para a torcida também é muito bom poder ver de perto os atletas que podem nos representar em Paris”, disse Radamés Lattari, presidente da CBV.

A corrida olímpica vai até o dia 9 de junho, e Duda e Ana Patrícia já carimbaram o passaporte para os Jogos de Paris 2024. Seguem abertas as disputas no vôlei de praia brasileiro pela segunda vaga feminina – com Bárbara Seixas/Carol Solberg, Tainá/Vic e Ágatha/Rebecca – e por duas vagas masculinas – com André/George, Evandro/Arthur Lanci, Vitor Felipe/Renato e Pedro Solberg/Guto.

“É muito valioso ter essas etapas aqui. É um ano diferente com a corrida olímpica, e ter esses torneios aqui no Brasil é muito bom. Não tem uma viagem longa, a gente está mais descansado, facilita muito para todos os atletas. Fora o fato de estar jogando em casa, que dá uma força a mais para todo o mundo com a torcida do lado, né? A gente tem que agradecer à CBV pela determinação de trazer cada vez mais etapas do Circuito Mundial para o Brasil, até para a torcida acompanhar”, afirmou Arthur Lanci, que fez parte da pré-temporada ao lado de Evandro no Centro de Treinamento da CBV, em Saquarema.

“A preparação que a gente fez lá em Saquarema foi muito importante. É um espaço que a gente respira o voleibol todo o santo dia, fica muito focado no que tem que fazer, desde a alimentação, toda a estrutura fornecida pela CBV. É o lugar onde todo mundo queria estar, onde os maiores passaram, e poder treinar lá faz muita diferença”.

Em Pernambuco, o qualifying abre a competição na quinta-feira, com 11 duplas brasileiras em quadra na arena montada na Praia do Pina: Vitória/Hegê, Talita/Taiana, Carol Horta/Ana Luiza, Josi/Talita Simonetti, Andressa/Thainara, Natasha/Giulia e Flavia Moura/Fabrine na disputa feminina; e Arthur/Adrielson, Vinícius/Heitor, Pedro/Gabriel Santiago e Mateus/Adelmo no masculino.

O Brasil já tem três duplas femininas e quatro masculinas garantidas no torneio principal, que começa na sexta: Tainá/Vic, Ágatha/Rebecca e Elize Maia/Thâmela, André/George, Evandro/Arthur Lanci, Pedro Solberg/Guto e Vitor Felipe/Renato.

“Ter etapa no Brasil é bom porque facilita muito a nossa logística para alimentação, hospedagem, sono, por causa do fuso horário. Além, é claro, de contar com o apoio da torcida, carinho da família. Acho que você tendo tudo isso a seu favor, te traz mais tranquilidade e confiança para entregar o seu melhor e buscar bons resultados”, destacou Tainá.

Confira a programação:

21.3 (Quinta-feira) – Qualifying – 9h às 19h

22.3 (Sexta-feira) – Fase de grupos – 9h às 21h

23.3 (Sábado) – Repescagem, oitavas e quartas de final – 9h às 20h

24.3 (Domingo) – Semifinais – 8h às 12h – Disputas pelo bronze e finais – 14h às 18h