Chael Sonnen rouba a cena em treino aberto do Spaten Fight Night

Aquela tranquilidade que costumamos presenciar no Parque do Ibirapuera ficou fora dos planos nesta terça-feira (11). Isso porque, entre os tradicionais corredores, as pessoas em suas bicicletas, amigos e amigas batendo aquela bola nas quadras ou até quem vai ao local apenas para descansar, estava Chael Sonnen, lendário lutador americano e rival histórico de Anderson Silva. Como em todos os lugares onde está presente, ele roubou a cena. E no treino aberto para o Spaten Fight Night, que acontece neste sábado (15), não foi diferente. Teve treino? Sim. Mas não faltaram provocações ao Spider, tiradas ácidas e até mesmo algumas surpresas.

O americano surgiu como a grande estrela do treinamento para o público nesta terça-feira. Além do Gângster de Oregon, tivemos a presença dos grandes lutadores brasileiros Esquiva Falcão, Paulo Roberto e Bia Mesquita, que também fazem parte do card do evento. Mas enquanto os demais focaram em suas atividades e em conversas com o público e a imprensa, Sonnen foi muito além disso.

Wander Roberto/Gazeta Press

Desde que foi anunciado como adversário de Anderson, Sonnen esbanjou sua personalidade marcante em diversas provocações ao seu rival. E, desta vez, não foi diferente. “Vou ficar devastado se perder! É uma oportunidade que esperei por dez anos. Admiro muitas coisas do Anderson, ele sempre foi muito dinâmico, ele não desiste. Gastei muita energia tentando fazê-lo desistir nas lutas anteriores. No boxe, temos outras táticas”, comenta o americano. Depois do treino, Sonnen também demonstrou seu repertório de golpes secretos que prometem surpreender o brasileiro e atendeu fãs que estavam presentes no local. Após duas derrotas nos encontros anteriores, será que esses golpes serão efetivos para um final diferente desta trilogia?

O que podemos ter certeza por enquanto é que após o treino de hoje, Esquiva Falcão já está preparado para seu esperado confronto contra Hebert Conceição, em uma disputa que vale muito para os dois lutadores multi-vencedores e medalhistas. “Vai ser a maior luta de boxe do Brasil. Estou confiante! Hebert me desafiou bastante nas redes. Ele me desafiou para esse evento e eu aceitei por ser a despedida da lenda do MMA. Anderson é uma lenda. Lutar em um evento dele, quando vai se despedir dos fãs, é uma honra. Não tenho palavras.”

Quem também tem um confronto importante pela frente é Paulo Roberto, que enfrentará pela segunda vez Kalyl Silva, filho de Anderson Silva. “A expectativa para essa luta não posso nem deixar de medir. A barriga está 100% ansiosa, mas estou com a missão focada. Aceitei essa oportunidade porque é o meu objetivo para me melhorar como ser humano e como atleta”

Outra estreante do evento também cativou o público durante o treino de hoje. Bia Mesquita, lenda do jiu-jitsu brasileiro, irá fazer a sua primeira luta nas artes marciais mistas contra Jojo Ramos no dia 15 “Chegou um momento da carreira que conquistei todos os meus objetivos. Quando atingi meu auge, vi que precisava de um novo desafio, e fazer minha estreia no MMA na despedida do Anderson, que é um ídolo. São coisas que me motivam e me deixam feliz.“

O Spaten Fight Night ainda promete escrever muitas histórias e o próximo capítulo promete ser histórico, com a Encarada Oficial entre Chael Sonnen e Anderson Silva, que acontece nesta quarta-feira (12) em São Paulo, no espaço em frente ao prédio B32, na Faria Lima.