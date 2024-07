Chácara usada para o tráfico de drogas é localizada em São Paulo

A Polícia Militar localizou uma chácara usada para o tráfico de drogas na Estrada Municipal Olhos D’Água, no bairro Dona Catarina, em Mairinque, no interior de São Paulo. Na ação, realizada no sábado (27), as equipes encontraram mais de 25 quilos de cocaína, R$ 1,8 mil em espécie, além de balanças de precisão e embalagens.

Os policiais receberam uma denúncia anônima de que um veículo estaria transportando drogas na região. O denunciante informou, ainda, que as substâncias entorpecentes estavam sendo produzidas e armazenadas em uma chácara.

As equipes encontraram o automóvel com a características informadas na denúncia e realizaram a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado no carro, mas a motorista confirmou que trabalhava como faxineira em uma chácara.

Ela acompanhou os policiais até o local, onde foram encontrados um saco de cocaína e outros insumos para a venda de drogas, como balanças e embalagens. A mulher afirmou que não tinha conhecimento sobre o entorpecente, e ligou para o seu companheiro para informar sobre a busca policial.

Enquanto a ocorrência era registrada, outra equipe da Polícia Militar encontrou o marido da investigada em uma região de mata. Ao notar a presença dos agentes, ele tentou se esconder, mas foi detido.

Reprodução/SSP

Com ele, foram localizados um celular e R$ 1,8 mil em espécie. O homem foi conduzido à delegacia e, agora, a Polícia Civil investiga se ele tem relação com os insumos encontrados na chácara.

As drogas e os objetos foram apreendidos. O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Polícia de Mairinque, que segue com as investigações do caso.