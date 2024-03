Chá de Outono do Fundo Social de Solidariedade de São Caetano é sucesso

O salão do CISE (Centro Integrado de Saúde e Educação) da Terceira Idade Moacyr Rodrigues, no Bairro Santa Paula, ficou repleto de convidados para o 5º Chá de Outono, evento do Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul. A verba arrecadada no evento desta quarta-feira (20/3) servirá para dar continuidade às atividades da entidade, como os cursos de capacitação e o atendimento às famílias necessitadas.

O Fundo Social de Solidariedade alcançou neste primeiro semestre 720 alunos semanais, divididos em 49 turmas de 28 cursos profissionalizantes, mantidos exatamente por meio da realização de eventos como o Chá de Outono.

“Estes eventos, além de criar uma maior interação entre as pessoas é uma forma de angariarmos recursos para a continuidade dos cursos de capacitação do Fundo Social. Por isso, é fundamental a participação de toda a sociedade. O nosso sentimento é de puro agradecimento pela presença de todas e pelo auxílio das nossas voluntárias”, ressaltou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Denise Auricchio.

O prefeito José Auricchio Júnior falou sobre o papel fundamental que o Fundo Social tem na cidade. “É um trabalho muito especial, que impacta na vida das pessoas que mais necessitam, tanto com os programas sociais, como a entrega de cestas básicas ou o Leite é Vida, quanto com a realização de cursos de capacitação, que geram ocupação e renda”, finalizou Auricchio.