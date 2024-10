CGE realiza operação para combater fraudes em seguros de funcionários do Metrô

A Controladoria Geral do Estado (CGE) realizou nesta terça-feira (29), em conjunto com o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) da Polícia Civil e o Metrô, a Operação Subway para coibir fraudes no Seguro de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais dos empregados do Metrô e do Metrus (Instituto de Previdência do Metrô).

A partir de auditoria realizada, a CGE verificou a inclusão irregular de segurados e beneficiários no seguro de vida contratado pelo Metrô. Os servidores investigados tentaram incluir parentes, sócios e até a si mesmos como beneficiários dos seguros, na tentativa de burlar os controles da seguradora contratada. O Metrô auxiliou a Controladoria com informações e dados na investigação.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão de pessoa física e um de pessoa jurídica na cidade de São Paulo. O trabalho contou a participação de quatorze auditores da CGE e de policiais civis.

A CGE mantém a plataforma Fala.SP para o recebimento de denúncias. Caso o cidadão tenha informações sobre esta operação ou sobre quaisquer outras irregularidades, pode enviá-las por meio de formulário eletrônico. A denúncia pode ser anônima, para isso, basta escolher a opção “Manifestação Anônima”.