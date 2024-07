CGE envia alerta e GCM detém dois procurados pela Justiça no fim de semana 

Dois homens procurados pela Justiça foram detidos pela GCM (Guarda Civil Municipal), após receberem alerta do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). Ambos os casos aconteceram no domingo (21/7) e os procurados foram encaminhados a delegacia Sede, onde permaneceram à disposição da Justiça.

O primeiro caso ocorreu às 13h, entre a Estrada das Lágrimas e a Rua Justino Paixão, quando um Ford Focus deu entrada na cidade pela Praça Mauá e os agentes do CGE receberam alerta de que o proprietário do veículo era procurado pela Justiça, tendo em seu desfavor um mandado de prisão. Assim que o alerta foi enviado às Forças de Segurança, uma equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) chegou ao local e durante a abordagem foi anunciado o mandado de prisão e o rapaz foi encaminhado à Delegacia Sede.

O segundo caso, por volta das 17h20, deu-se quando os agentes do CGE receberam, alerta de que um Honda Fit havia entrado na cidade e que o proprietário tinha mandado de prisão a seu desfavor. Através do monitoramento dos agentes do CGE, uma equipe da Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) alcançou o veículo na esquina entre as ruas Oswaldo Cruz e Rio de Janeiro e, durante a abordagem, o condutor foi avisado de que estava detido por ter um mandado de prisão. O rapaz foi encaminhado à Delegacia Sede.

ROUBO

Também no domingo (21), por volta das 7h45, o CGE alertou as Forças de Segurança, que três adolescentes haviam roubado celulares. Uma equipe da ROMU, que estava próxima ao local indicado, no Bairro Cerâmica, e apreendeu os jovens, com quem foram encontrados dois celulares. Os três foram encaminhados à Fundação Casa de Mauá, onde permaneceram à disposição da Justiça.