CGE emite alerta e GCM detém procurado por violência doméstica contra a mulher

A sexta-feira (26/7) foi o primeiro dia de festejos de 147 anos de São Caetano, dia de muita festa, alegria, mas também de muita atenção para quem trabalha com a segurança dos moradores. Os agentes do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) detectaram, por volta das 21h20, a entrada na cidade de um GM Celta, cujo proprietário constava como procurado da Justiça por violência doméstica e familiar contra a mulher.

De posse do alerta do CGE, que passou a monitorar todos os passos do veículo, uma equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) passou a acompanhar o veículo até conseguir pará-lo, na esquina da Avenida Guido Aliberti com a Rua Francisco Orellana. O homem (36 anos) foi levado à Delegacia Sede, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Em outro caso do fim de semana, este no sábado (27), às 2h da madrugada, a GCM deteve um homem de 29 anos, que furtava um estabelecimento comercial de reciclagem, no Bairro Mauá. Durante a abordagem foram encontrados três facas, um alicate e uma chave de boca com o homem, que foi conduzido à Delegacia sede, onde permaneceu à disposição da Justiça.