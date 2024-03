CGE de São Caetano recebe técnicos da Prefeitura de Telêmaco Borba para repassar ‘know-how’

Que o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Caetano do Sul é uma das principais ferramentas de combate à criminalidade do ABC, todo mundo já sabe. O equipamento de Segurança tem também obtido reconhecimento nacional, se tornando referência para prefeituras de outros estados.

Na quinta-feira (29/2), técnicos da Prefeitura de Telêmaco Borba (PR), cidade de 75 mil habitantes próxima de Ponta Grossa, estiveram no CGE para verificar o modus operandi do equipamento sul-caetanense.

O comandante da GP (Guarda Patrimonial) de Telêmaco Borba, Paulo Sérgio Teixeira, ficou entusiasmado com a estrutura do CGE. “Já faz um tempo que ouvimos falar de São Caetano do Sul como referência nacional de Segurança, e agora conseguimos visitar este Centro de Gerenciamento de Emergências, que para mim é o melhor, mais bem equipado e que tem as melhores diretrizes de trabalho que eu já vi nas nossas visitas pelo Brasil”, ressaltou o comandante.

Paulo Sérgio explicou que a visita ao CGE de São Caetano passa a ser ainda mais importante para levar experiências e práticas de trabalho dos operadores do CGE em conjunto com agentes das Forças de Segurança.

“Até o final de março iremos concretizar a criação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Telêmaco Borba e vamos levar ao nosso chefe da Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito, Jorge Luiz Vella Junior, o modus operandi utilizado aqui no CGE, principalmente com relação à integração de todas as forças de segurança da cidade e os operadores”, complementou Paulo Sérgio, que lembrou que o ‘CGE’ de Telêmaco Borba é o CIS (Cento Integrado de Segurança).

CGE

Em 2019, a Prefeitura de São Caetano investiu R$ 15,6 milhões no Programa Segurança 360° que contemplou o CGE. Além das 400 câmeras e do CCO (Centro de Controle de Operações), são 44 quilômetros de cabeamento de fibra ótica (somam-se aos 200 km já existentes na cidade), 78 postes, nobreaks, datacenter, sete servidores de gravação de imagens, softwares avançados, computadores, equipe e manutenção dos equipamentos.

O CGE atua com patrulhamento virtual (vigilância eletrônica) 24 horas por dia, 365 dias por ano. Com 400 pontos de videomonitoramento, o município tem uma câmera para cada 405 habitantes, observados em 15 quilômetros quadrados. As câmeras são de alta qualidade, compartilhadas com as Forças de Segurança, representadas pelas Polícias Civil e Militar, que também atuam no CCO. A estrutura do CGE conta com a presença de operadores da PM, da GCM (Guarda Civil Municipal), da Defesa Civil, e da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana).