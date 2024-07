CGE de São Caetano faz alerta e GCM prende homem que roubou estabelecimento comercial

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Caetano do Sul fez alerta de roubo num estabelecimento comercial, na madrugada desta quinta-feira (25/7), no Bairro Santa Paula, e a GCM (Guarda Civil Municipal) deteve um rapaz (19 anos), encaminhado para a Delegacia Sede, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Durante a abordagem, a equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) encontrou parte do dinheiro roubado da farmácia – foram encontrados com o rapaz R$ 36,00 dos R$ 106,00 roubados. A equipe da ROMU teve acesso às imagens de câmeras internas do estabelecimento, que confirmaram o roubo do rapaz.