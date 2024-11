CGE de São Caetano faz alerta e GCM captura fugitivo da Justiça por tráfico de drogas

A sintonia entre a inteligência artificial do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências, da Prefeitura de São Caetano do Sul, e as Forças de Segurança, representadas pela GCM (Guarda Civil Municipal) e pelas Polícias Militar e Civil, tem se transformado em êxito nas principais ocorrências pela cidade.

Foi o que aconteceu no domingo (3/11) quando, após avisos dos agentes do CGE, uma equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) capturou um homem (51 anos) procurado pela Justiça, encaminhado à Delegacia Sede, onde permaneceu à disposição do judiciário.

CASO

Por volta das 10h, agentes do CGE visualizaram a entrada de uma motocicleta Honda CG 160, cadastrada como tendo o proprietário procurado pela Justiça. Ao receber informações de localização do condutor da motocicleta, no cruzamento da Avenida Guido Aliberti com Estrada das Lágrimas, no Jardim São Caetano, iniciou-se a abordagem ao rapaz. Durante a abordagem foi confirmado ter contra ele um mandado por tráfico de drogas, em Maringá, interior do Paraná.