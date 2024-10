CGE de São Caetano envia alerta e GCM prende 5 pessoas envolvidas em furto de residência

Após o alerta do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Caetano, a GCM (GUarda Civil Municipal) deteve três homens (idades entre 20 e 26 anos) e apreendeu dois adolescentes (ambos com 16 anos), na madrugada de terça-feira (22/10), após furto numa residência no Jardim São Caetano. Os homens detidos e os adolescentes apreendidos foram encaminhados à Delegacia Sede, onde permaneceram à disposição da Justiça.

O caso ocorreu por volta das 4h50, quando uma equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), que realizava patrulhamento no bairro, recebeu informações de que um veículo (Onix), utilizado em furtos passados e cadastrado no sistema de inteligência do CGE, tinha dado entrada na cidade. Com informações e monitoramento on-line dos agentes do CGE, a equipe da ROMU interceptou o veículo citado na Avenida Guido Aliberti. Acompanhando o Onix estava um Tiggo, que também participaria da ação.

Durante a abordagem aos cinco integrantes dos veículos foram encontrados um revólver calibre 32, além de chaves de fenda, controles remotos, relógios de pulso e outros objetos. Todos os envolvidos e os pertences encontrados foram enviados à Delegacia Sede.