CGE de São Caetano compartilha expertise tecnológica com SSU de São Bernardo

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Caetano do Sul recebeu na manhã desta quarta-feira (28/8) a visita de uma comitiva de 15 pessoas da GCM (Guarda Civil Municipal), chefiada pelo secretário-adjunto da Secretaria de Segurança Urbana de São Bernardo do Campo, coronel Aparecido Chaves de Souza.

“É uma visita de cortesia aos amigos de São Caetano, mas também voltada para o conhecimento de novas tecnologias utilizadas na segurança pública, que sempre é uma área muito dinâmica”, disse o coronel Chaves, que representou o secretário Carlos Alberto dos Santos, ausente por questões de agenda.

Eric Romero/PMSCS

O titular da Secretaria de Segurança de São Caetano, Sallum Kalil Neto, e o coordenador do CGE, Cesar Wendel, fizeram as honrarias da recepção. “Para a Segurança de São Caetano é um orgulho receber a visita de colegas de outros municípios para conhecer o modo que trabalhamos, as ferramentas que utilizamos e isso só nos demonstra o quanto estamos no caminho certo”, comentou o secretário Sallum.

ALTA TECNOLOGIA

A parte demonstrativa sobre as ferramentas tecnológicas utilizadas ficou por conta do coordenador do CGE Cesar Wendel, que apresentou vídeos com casos de êxito no trabalho integrado entre a inteligência artificial do CGE com o dinamismo e celeridade das Forças de Segurança, representadas pela GCM, Polícias Militar e Civil, Defesa, Civil, Saúde e Mobilidade Urbana.

“É muito importante salientar que o CGE teve seu início em 2020 e, com o passar dos anos, verificamos que o potencial do Centro de Gerenciamento era muito maior que imaginávamos e fomos incluindo serviços, como atendimentos a emergências e urgências de áreas como a Segurança, a Mobilidade Urbana, a Defesa Civil e o Meio Ambiente, entre outras. Tanto crescemos que precisamos expandir, tanto a parte estrutural quanto a parte administrativa e tecnológica”, explicou Cesar Wendel.

O CGE, que completou 4 anos no último dia 11 de agosto, já realizou mais de 151 mil atendimentos a moradores de São Caetano, nas mais diversas áreas. O número para o chamamento de emergências e urgências é o 0800-7000-156, que aciona diretamente uma das 12 estações de trabalho do CGE. São agentes da GCM, da Polícia Militar, reguladores da Saúde, da Defesa Civil e da Mobilidade Urbana, especializados para fazer o atendimento inicial e, quase que on-line, fazer o encaminhamento para a área adequada.