CGE de São Caetano alerta e GCM prende dupla por furtar objetos no interior de veículo no Centro

Agora revitalizado e mais equipado, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Caetano enviou alerta de furto no Centro da cidade e a GCM (Guarda Civil Municipal) prendeu em flagrante dois homens (ambos com 44 anos), na madrugada do último sábado (14/12), no Centro, por terem furtado objetos após quebrarem o vidro de um Volkswagen Fox.

Ambos foram presos e encaminhados à Delegacia sede, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

Por volta da 0h30, uma equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) realizava patrulhamento preventivo nas redondezas, quando os guardas receberam informações do CGE sobre furto nas proximidades. Com auxílio das características repassadas e do monitoramento em tempo real, os suspeitos foram localizados. Durante a abordagem, o crime foi confessado e os objetos furtados foram recuperados.