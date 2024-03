CGE de Portas Abertas recebe visita de alunos da UniMais

O Programa CGE de Portas Abertas foi criado pela Seseg (Secretaria de Segurança) de São Caetano, com o objetivo de apresentar aos moradores da cidade e agentes da sociedade civil as instalações e recursos do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), o mais avançado equipamento tecnológico de segurança do ABC.

Na quinta-feira (21/3), 33 alunos da UniMais (Universidade Aberta da Terceira Idade) conheceram detalhes técnicos, como a tecnologia analítica e forense, atendimento de urgências médicas, socorro e busca de pessoas desaparecidas, entre outras naturezas de ocorrências.

Ao todo, são mais de 400 câmeras, posicionadas estrategicamente por todos os 15 bairros. Para conhecer o CGE, basta fazer o agendamento da visita pelo e-mail visita.cge@saocaetanodosul.sp.gov.br.

“É importante para a população conhecer a operação do sistema de proteção em prol da tranquilidade e melhor qualidade de vida. Vale destacar, sempre, a integração das Forças de Segurança nas ações preventivas e de combate ao crime, além da inteligência empregada no CGE e da equipe de operadores de olhos bem atentos que auxilia o patrulhamento”, concluiu o secretário de Governo, Jefferson Cirne das Costa.

Uma das alunas mais entusiasmadas com a estrutura do CGE era dona Adelaide Maria Alves, moradora de São Caetano há 44 anos. “Eu já tinha ouvido falar do Centro de Gerenciamento de Emergências, mas não tinha ideia de como seria essa estrutura toda, com tantas câmeras de videomonitoramento e todas essas ações que oferecem uma quase perfeita integração entre as Polícias Militar, Civil e os órgãos municipais de auxílio à população, como a Mobilidade Urbana, a Defesa Civil e a Saúde. Sinto-me muito privilegiada de ser moradora de São Caetano, porque sei que os impostos pagos são revertidos e muito bem revertidos para o bem-estar da população”, enalteceu dona Adelaide.