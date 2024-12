CEUs estarão fechados durante os feriados de Natal e Ano-novo

Os 58 Centros Educacionais Unificados (CEUs) da capital estarão fechados durante os feriados de Natal e Ano Novo – 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais dias as unidades estarão abertas de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, aos sábados e domingos, das 8h às 20h.

A programação completa com as atividades culturais e esportivas está disponível aqui. Nos dias com expediente a recreação nas piscinas estará aberta ao público.

Para uso das piscinas, os moradores podem fazer a carteirinha ou cadastro no CEU, de forma totalmente gratuita. Documentos necessários:

● Documentos de identificação pessoal com foto (RG, CNH e RNE);

● Uma foto 3X4.

● Comprovante de residência.

É obrigatório o uso de roupa de banho.