CEUs de São Paulo terão programação especial durante o feriado de Carnaval

Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) da cidade de São Paulo estarão abertos durante o feriado de Carnaval, oferecendo uma programação cultural, esportiva e recreativa para toda a comunidade. Há atividades acontecendo durante a semana que antecede o Carnaval, nos dias de folia e também no período pós-Carnaval durante o mês de março, garantindo diversão para todas as idades.

Entre as atrações, os CEUs contarão com bailes de Carnaval, desfiles de fantasias e recreação temática em piscinas, além de outras atividades culturais e esportivas. A programação tem o objetivo de promover momentos de lazer e integração para os moradores da capital paulista.

No domingo de carnaval (02/03), o grupo Símbolo da Paz fará atividade musical com a comunidade do CEU Vila Atlântica, às 10 horas.

No CEU Carrão são várias as atividades. Entre outras coisas, no dia 28, às 16h, vai acontecer o Samba Inclusivo, uma aula especial e aberta de Libras a partir da história das músicas de Adoniran Barbosa e na segunda (03/03) haverá oficina coletiva de mini-estandartes utilizando materiais recicláveis.

Piscinas dos CEUs

A recreação nas piscinas também estará disponível ao público durante todo o período festivo. Para utilizar, os munícipes devem fazer a carteirinha ou cadastro no CEU, de forma totalmente gratuita, comparecendo com documentos de identificação pessoal com foto (RG, CNH e RNE); foto 3X4 e comprovante de residência. É obrigatório o uso de roupa de banho.