CEUs de Osasco promovem Olimpíadas 2024

As três unidades dos CEUs José Saramago, Bonança e 1º de Maio, localizadas em Osasco, região metropolitana de São Paulo, realizam entre os dias 03 e 17/08, a 3ª edição das Olimpíadas CEU 2024. Com diversas modalidades esportivas, entre elas, vôlei, skate, breaking, futsal, natação, atletismo, futebol, além da corrida e caminhada de rua, as Olimpíadas destacam a participação dos aprendizes de cada CEU, prometendo uma disputa emocionante e repleta de grandes conquistas e inclusão de todos. O evento celebra a competição e o talento, culminando em premiações com medalhas e troféus, onde os vencedores são todos aqueles que participam. A Cerimônia de Abertura das Olimpíadas CEU 2024 acontecerá 02/08, sexta-feira, às 18h30, no CEU das Artes 1º de Maio, localizado na Rua Nelson Mandela, Jardim Primeiro de Maio, Osasco – SP. Todos estão convidados a acompanhar os jogos olímpicos gratuitamente, apoiando os atletas em cada competição.

Atividades esportivas integram programação das unidades dos CEUs José Saramago, Bonança e 1º de Maio, localizadas em Osasco

Para Beth Parro, gestora das três unidades dos CEUs, as Olimpíadas são o resultado do esforço incansável de toda a equipe e aprendizes ao longo do ano, para essa grande competição. “Estamos muito orgulhosos de ver nossos aprendizes se dedicando e mostrando o verdadeiro espírito esportivo. É uma grande satisfação ver o trabalho árduo de todos se concretizando em um evento tão especial”, afirma Beth.

Calendário das Competições:



Sábado, 03/08:

CEU 1º de Maio: 10h – Vôlei 14h – Skate e Breaking – Fase 1



Domingo, 04/08:

CEU José Saramago: 9h – Futsal Infantil



Sábado, 10/08:

CEU 1º de Maio: 8h – Corrida e Caminhada (Inscrições: Link de Inscrição) 12h – Futsal Adulto

CEU José Saramago: 10h – Natação

CEU Bonança: 10h – Futsal Infantil 14h – Skate e Breaking – Fase 2



Segunda-feira, 12/08:

CEU 1º de Maio: 14h – Atletismo



Sábado, 17/08:

CEU José Saramago: 15h – Grande Cerimônia de Encerramento



Endereços e Contatos:

CEU das Artes Bonança – Artes Yolanda Aparecida Avelino Ribeiro

Rua Antônio Jacinto Rangon, 45, Jardim Bonança, Osasco – SP

Telefone: (11) 3656-1941

Redes sociais: @ceubonanca

CEU das Artes 1º de Maio – Camila Rossafa

Rua Nelson Mandela, Jardim Primeiro de Maio, Osasco – SP

Telefone: (11) 2670-7019

Redes sociais: @ceu1demaio

Bloco Educacional, Esportivo e Cultural – CEU José Saramago