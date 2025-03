CEU Jaçanã oferece cursos gratuitos para a população

O CEU Jaçanã, localizado na Zona Norte de São Paulo, junto com o Teia Jaçanã, estão com inscrições abertas para cursos gratuitos, em nível iniciante e voltados a toda a população. As aulas não exigem conhecimento prévio, são para maiores de 16 anos e são uma boa oportunidade para quem deseja aprender e se qualificar, com direito a certificado no final. Para participar, é necessário realizar a inscrição no Teia Jaçanã ou diretamente pelo site.

Confira os cursos disponíveis:

Produtividade: como seus pensamentos influenciam sua vida – 18/03 – 14h

Manutenção Residencial – noções básicas de elétrica – 27/03 – 9h

Macramê – A arte de fabricar pulseiras – 24/03 – 9h

Portaria e Controladoria de acesso – vagas apenas para lista de espera de novas turmas

Endereço

O CEU Jaçanã está localizado na Rua Francisca Esposito Tonetti, 105, Jardim Guapira, São Paulo – SP, CEP: 02276-010. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 98614-5449.