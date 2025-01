CEU Jaçanã oferece cursos gratuitos de Libras, micropigmentação e marketing

A Prefeitura de São Paulo anuncia a abertura de inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos no Centro Educacional Unificado (CEU) Jaçanã, situado na Zona Norte da capital. As aulas, promovidas pelo Teia Sampa, não exigem conhecimento prévio dos participantes, sendo uma excelente oportunidade para aqueles que desejam se aprimorar e adquirir novas habilidades. Ao final dos cursos, será emitido um certificado de conclusão.

Os interessados devem levar apenas um caderno e uma caneta para participar das aulas. Entre as opções disponíveis, destacam-se:

Libras (Língua Brasileira de Sinais) : Início em 03 de fevereiro, das 14h às 16h, com carga horária de 2 horas. É voltado para jovens a partir de 14 anos.

: Início em 03 de fevereiro, das 14h às 16h, com carga horária de 2 horas. É voltado para jovens a partir de 14 anos. Micropigmentação : Curso programado para o dia 07 de fevereiro, das 9h às 12h16, destinado a maiores de 16 anos. Essa técnica visa preencher as sobrancelhas de maneira natural, realçando o olhar.

: Curso programado para o dia 07 de fevereiro, das 9h às 12h16, destinado a maiores de 16 anos. Essa técnica visa preencher as sobrancelhas de maneira natural, realçando o olhar. Precificação e Marketing: Com encontros nos dias 19 e 21 de fevereiro, das 9h às 13h16. Este módulo possui duração total de 8 horas, divididas em duas sessões. A participação em ambas as datas é obrigatória para a obtenção do certificado.

As inscrições podem ser realizadas por meio do Teia Sampa ou acessando o site oficial. O CEU Jaçanã está localizado na Rua Francisca Esposito Tonetti, número 105, no Jardim Guapira, São Paulo – SP. Para mais detalhes ou esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 98614-5449.