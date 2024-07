CEU Fabíola será integrado à Praça CEU Das Artes

A EMEB Profª Fabíola de Lima Goyano, localizada no Jardim União, em Diadema, sediou, nesta quarta-feira, 3 de julho, a apresentação do projeto do novo CEU Fabíola, que atenderá a comunidade e os estudantes das EMEBs da região. A nova estrutura irá unir a Praça PEC CEU Das Artes e terrenos ao redor para integrar serviços da cultura, educação e esporte. O evento também celebrou o final do semestre e o balanço do corpo docente.

O prefeito José de Filippi Júnior abriu a ação falando sobre os benefícios da nova estrutura para a população. “É uma alegria olhar para o rosto de cada papai, mamãe e crianças daqui. É emocionante apresentar esse projeto que abraçará mais uma comunidade”, afirmou. “Nossas crianças merecem esse investimento, para terem um ensino e um futuro de qualidade”, completou.

A Praça PEC CEU Das Artes, que está localizada próxima à escola, será acoplada à nova construção. Segundo o secretário de governo Mário Reali, uma passarela será construída entre o novo prédio e o pátio cultural, para possibilitar a integração de serviços culturais e esportivos. “Pela ponte, conseguirão acessar uma piscina semiolímpica, com aulas de hidroginástica e de natação”, comentou. “Também teremos um ginásio coberto para receber jogos regionais, bibliotecas e salas de aula interativas”, complementou.

Reali ainda contou que terrenos adjacentes e inutilizados foram desapropriados para a criação de um centro cultural que também será integrado à obra planejada. “Conseguiremos ter um teatro e um anfiteatro para apresentações teatrais, culturais e musicais da população”, disse. A EMEB Profª Fabíola de Lima Goyano também será reformada e ampliada para incluir a grade de aulas integrais para os estudantes.

Ana Lúcia Sanches, secretária de Educação, lembrou que Diadema tem investido na educação, qualificando o atendimento educacional e criando novos espaços de aprendizado. “Temos também em andamento a construção do nosso CEU de Diadema, o Quarteirão da Educação, que é um símbolo do conhecimento e do compromisso que temos com o município”.

Laura Escudeira Barbosa, estudante do 5º ano e integrante do Grêmio Curumim da Emeb Fabíola, agradeceu pelo novo CEU, que gerará novas oportunidades para estudantes da região “Agradeço, em nome da comunidade, por um espaço que não será somente uma escola, mas sim uma junção de cultura, esporte e educação”, afirmou. “Será mais um local que teremos a chance de desenvolver nossas potencialidades!”, acrescentou a representante.

Encerramento do primeiro semestre



A diretora da instituição, Tatiane Fernandes, se mostrou satisfeita com o resultado final do trabalho desenvolvido ao longo dos meses. “Analisando todo o corpo de professores, coordenadores e pais, estamos satisfeitos com o resultado final. Esse fechamento é muito importante e conseguimos ver, com os nossos amigos e as crianças, que o trabalho de todos foi feito”, relatou.

Leonice Alves, mãe e participante do Conselho de Pais, elogiou os moldes educacionais da escola. “O desenvolvimento dos pequenos melhorou muito, principalmente com as aulas diferentes que são feitas. Hoje, temos um novo jeito de ensinar, que vai além da prática tradicional e respeita as dúvidas dos estudantes”, finalizou.