CEU Casa Blanca recebe o Festival Skate&Cores

Neste próximo domingo, 25 de fevereiro, das 10h às 18h, o CEU Casa Blanca receberá o Festival Skate&Cores. Durante o evento, uma equipe de grafiteiros fará a revitalização, (pintura por meio do grafite), dos muros que ficam em torno da pista de skate.

A participação é livre para todas as faixas etárias e público. A programação começa com uma oficina de skate para iniciantes, encontro de skate feminino, encontro dos skatistas para andarem livres, discotecagem e por último, no período da tarde, haverá uma competição.

Para a revitalização, o CEU Casa Blanca realizou toda a preparação dos muros para receber a pintura e as artes dos grafiteiros. A unidade possui pistas do tipo street e mini ramp, que possibilita a realização destas atrações.

“Para nós, do CEU Casa Blanca, é um prazer realizar essa parceria com a equipe da Skate&Cores, não somente pela troca de experiências, mas também pela oportunidade de oferecer mais um evento que proporciona momentos de lazer, esporte, cultura, entretenimento e um dia inteiro de atividades gratuitas às crianças e à comunidade”, disse o coordenador de esportes do CEU Casa Blanca, Matheus Lara.

A equipe de produtores da Skate&Cores, Fabrício Rodrigues, Luana Melinka e Giovanna Marques, reforça que o intuito do festival é, por meio da junção de diversos nichos da cultura popular urbana, criar um ambiente seguro para o compartilhamento de experiências entre jovens artistas, mulheres skatistas, público LGBTQIAP+, entre outros.

O CEU Casa Blanca atende todas as faixas etárias, de 0 a 100 anos, em diversas atividades esportivas, culturais e educacionais. Entre as atividades ofertadas pelo esporte, incluí as aulas de ginástica, hidroginástica, pilates, yoga, dança, futsal e várias outras que propiciam saúde e bem-estar aos usuários. Somando apenas os usuários inscritos para as atividades direcionadas, são cerca de 3,5 mil. Para as atividades esportivas, são mais 2,5 mil usuários cadastrados, sendo 250 usuários da pista de skate semanalmente e, em média, cerca de 1,6 mil frequências livres por mês, nas áreas de lazer das dependências do CEU.

CRONOGRAMA

10h – abertura da pista

Oficina de skate para iniciantes (Skate para elas)

Encontro feminino de skate

Discotecagem DJ C.A (início da grafitagem/pintura dos muros)

12h – Aquecimento para o campeonato

Campeonato:

13h – Início Skate Jam

Bateria 1: Feminino

Bateria 2: Iniciantes Masculino

Bateria 3: Amador Masculino

15h – Discotecagem DJ Ader

17h/18h – Encerramento

CEU Casa Blanca – R. João Damasceno, 85 – Vila das Belezas, Zona Sul, São Paulo – SP