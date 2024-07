Céu apresenta turnê de seu novo álbum, Novela, no Arô Festival, em Ribeirão Preto

As tramas da vida cotidiana inspiraram Céu a refletir sobre a complexidade e a beleza da existência humana na criação de seu sexto álbum de estúdio, Novela, que conquistou 1 milhão de plays nas plataformas de áudio na primeira semana de lançamento. Em novo capítulo do folhetim, as faixas poderão ser ouvidas ao vivo na turnê, que passará por Ribeirão Preto, no dia 17 de agosto, para uma apresentação no Arô Festival, no Espaço Santa Uzina. Os ingressos já estão disponíveis.

“Temos uma banda maravilhosa e a certeza de um show com canções novas e também das minhas novelas antigas, dos outros discos. A ideia é que seja um show quente”, afirma a cantora, que também assina a direção artística das apresentações. “Malemolência”, “Varanda Suspensa”, “Concrete Jungle” e outros sucessos da carreira da artista serão revisitados na performance.

Produzido por Pupillo e Adrian Younge, Novela se desdobrou de forma orgânica e capturou a essência da música ao vivo, sem recorrer a artifícios tecnológicos. O trabalho musical apresenta 12 faixas e conta com participações especiais de Ladybug Mecca, anaiis e Loren Oden. Para os palcos, o álbum vai ser traduzido por uma banda composta por bateria, guitarra, cavaquinho, baixo e percussão.

“Novela é um roteiro. Assim como a vida de cada um de nós, todo mundo tem a sua, mas seu diferencial está nesse aspecto passional, caricato, muitas vezes com uma latinidade cafona, que simplesmente amo e me identifico. Achei que estava transcrevendo minha novelinha própria, mas sempre pensando como lugar de identificação para outros também. Obrigada por me permitir entrar em suas novelas”, sintetiza Céu.

Com quase 20 anos de carreira, a cantora se destacou na música mundial desde seu álbum de estreia, Céu (2007), quando se tornou uma das poucas brasileiras a ser indicada ao Grammy. Atualmente, ela acumula três troféus do Grammy Latino e mais de 700 mil ouvintes mensais nas plataformas de streaming.

A turnê ainda tem passagem confirmada em Fortaleza, dia 25 de agosto, no Festival Zepelim; em Recife, no dia 21 de setembro, no Guaiamum Treloso Rural; e em Porto Alegre, em 2 de novembro, no Opinião. Mais datas serão anunciadas em breve.

SERVIÇO

Céu @ Ribeirão Preto

Data: 17 de agosto de 2024 (sábado)

Horário: A partir das 15h

Local: Arô Festival- Espaço Santa Uzina- Rod. Mario Donegá, Km2 – Ribeirão Preto/SP

Valores: A partir de R$ 85,00 (meia-entrada) | A partir de R$ 130,00 (ingresso solidário) | A partir de R$ 170,00 (inteira)

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/aro-festival/2493951?referrer=l.instagram.com