CEU Alvarenga recebe carreta para mamografias gratuitas até quarta-feira (12)

O CEU Alvarenga recebe uma carreta para a realização de mamografias gratuitamente até quarta-feira (12), com o objetivo de ampliar o acesso à detecção precoce do câncer de mama e destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Para solicitar uma vaga, é necessário acessar este link, preencher o cadastro e selecionar o local “CARRETA CEU ALVARENGA”. Após o envio dos dados, a equipe responsável entrará em contato para informar a data e o horário do atendimento.

A unidade móvel está estacionada no CEU Alvarenga, com atendimentos das 8h às 16h, localizado na Estrada do Alvarenga, n.º 3752 – Balneário São Francisco, na zona Sul da cidade.

O serviço é uma iniciativa da ONG Américas Amigas, em parceria com a ASETESP (Associação dos Sem Teto de São Paulo).

A Américas Amigas é uma organização sem fins lucrativos que atua em todo o Brasil, promovendo a doação de exames de detecção e diagnóstico do câncer de mama para populações em situação de vulnerabilidade social, além de ações de conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde da mulher.

Serviço

Local: Estrada do Alvarenga, 3752 – Balneário São Francisco, São Paulo – SP

Data: 8 a 12 de março de 2025

Horário: 8h às 16h