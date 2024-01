Cetesb: novo mapa interativo mostra a qualidade das praias de SP

O Governo de São Paulo lançou, por meio da Companhia Ambiental do Estado (Cetesb), o novo mapa de qualidade das praias paulistas. Na plataforma, é possível procurar e escolher os melhores destinos para banhistas no litoral do Estado.

Com visual moderno, localizações georreferenciadas e formato interativo, o mapa permite localizar praias adequadas a turistas no litoral norte, litoral sul e na baixada santista. A navegação é feita por imagens de satélite.

Acesse o mapa aqui: https://cetesb.sp.gov.br/praias/mapa-da-qualidade.

Uma das facilidades que o novo mapa oferece, além da localização georreferenciada junto com a classificação da praia – Própria ou Imprópria -, são os campos de filtro e busca, que permitem ao usuário acessar as regiões, municípios e praias de interesse.

Também é possível aumentar o “zoom” e com um clique ampliar o leque de informações disponíveis sobre o ponto escolhido.

O novo Mapa de Qualidade das Praias foi desenvolvido por meio da customização de extensões do software ArcGIS, uma importante plataforma especializada em soluções de mapeamento e análises espaciais.

Confira o boletim semanal completo em: https://cetesb.sp.gov.br/praias/boletim-semanal/.

Balneabilidade das praias

A Cetesb, órgão vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, é a companhia responsável por avaliar a balneabilidade das águas nas praias paulistas: a fiscalização da qualidade das águas destinadas à recreação, nas quais os banhistas podem ter contato direto e prolongado, como, por exemplo, em casos de natação e mergulho. Nessas situações, sempre há a possibilidade de ingestão de quantidades significativas de água.

O programa de balneabilidade da Cetesb existe há cerca de 50 anos. Atualmente, são avaliados 175 pontos no litoral do Estado de São Paulo, desde Ubatuba até Cananéia. Os técnicos da Cetesb percorrem os locais para coletar amostras de água do mar.

As amostras são levadas aos laboratórios da companhia, onde são realizadas as análises microbiológicas e a contagem de bactérias presentes. A quantidade dessas bactérias é o que define a classificação da praia.